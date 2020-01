"Mi abuela me animó cuando era niño a dibujar fantasías"

A pesar de pertenecer a la nueva generación de los diseñadores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ya puede presumir de haber conseguido dos Reinas y numerosas damas de honor en la Gala adulta. ¿Está dispuesto a sorprender también este año?

Cada vez es más complicado hacer cosas nuevas y sorprender. Además, el nivel es muy alto. Pero nosotros siempre lo intentamos. Para ello, tanto yo como mi equipo estamos trabajando desde el verano. De todas formas, el público del Carnaval tiene muy claro cuáles deben ser las características de un traje de Reina, entre las que destacan que éste sea muy grande y que tenga muchas plumas. Salirse de ahí es un riesgo. Nosotros seguimos apostando por las fantasías de gran volumen.

Lo más difícil para los diseñadores suele ser conseguir patrocinadores y que éstos renueven año tras año la confianza. ¿Considera que ha tenido suerte?

Sí, mucha. Empecé en 2012 de la mano de McDonald's y La Opinión de Tenerife, y todos estos años han seguido confiando en mí. En esta edición de la fiesta, participo en la Gala en representación de McDonald's y EL DÍA-La Opinión de Tenerife. Para mí es como si nada hubiese cambiado, porque yo sigo teniendo contacto con las mismas personas. Sí aprovecho para destacar que Leo Martínez fue durante años el diseñador de EL DÍA y él siempre ha sido para mí un referente. Y, por otro lado, desde 2014 he podido participar con una segunda candidata en la Gala gracias al apoyo de otras empresas. Este año lo hago con Dimurol.

¿Cómo comenzó en este mundo del Carnaval?

Cuando era niño, me encantaba ver las galas de elección de la Reina del Carnaval por la tele y dibujar los trajes. Mi abuela, Anaria, fue la que me animó a que hiciera mis propios diseños. Y así empezó todo. Ahora soy uno de los diseñadores de la Gala. Se siente muy orgullosa de mí y me ayuda muchísimo con mis fantasías.

Y a la hora de elegir a las chicas que lleven tus trajes, ¿qué es lo que busca?

Puedo asegurar que no busco una chica guapa y delgada, eso está muy pasado de moda. Para mis fantasías yo quiero a alguien que tenga mucha ilusión por participar en el Carnaval, que ame esta fiesta. Necesito que se impliquen y para ello es imprescindible que sientan el Carnaval. Y así son las dos chicas que lucirán mis trajes este año, Judith Miguélez, en representación de McDonald's y EL DÍA-La Opinión de Tenerife, y Yanira Morales, en representación de Dimurol.

Este año dirigirán la Gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz, por primera vez, los diseñadores tinerfeños Marco & María. ¿Confía en ellos?

Sé que lo van a hacer muy bien y que la Gala será muy dinámica.

¿En qué cree que debe mejorar este espectáculo?

A mi me gustaría que el momento en el que las candidatas salen al escenario, y se elige a la Reina y a las damas de honor, fuese más majestuoso.

¿Cree que el jurado debería ser más especializado y relacionado con el diseño y con el mundo del Carnaval?

No. Creo que lo mejor es que en el jurado haya todo tipo de personas y profesiones. Mientras más opiniones mejor. Eso sí, deberían votar más con el corazón. Es cierto que los componentes del jurado deben fijarse en la calidad del trabajo realizado y en los detalles, eso por supuesto, pero también deberían tener más en cuenta lo que sienten cuando una candidata sale al escenario, dejarse llevar por la emoción. La puntuación debe asignarse sumando estos dos aspectos.

¿Debería votar el público?

Se ha propuesto varias veces pero no se garantiza la transparencia.

Fiestas sigue buscando al artista invitado para la Gala de la Reina. ¿A quién elegiría usted?

A Ricky Martin. Ofrecería un gran espectáculo.

¿Considera que Santa Cruz de Tenerife debería contar con una Gala del Rey del Carnaval, como ya lo ha hecho Puerto de la Cruz, o cree que la Gala de la Reina también debería abrirse a la participación de los hombres?

Se podría hacer una Gala del Rey del Carnaval, pero siempre y cuando hubiese demanda por parte de posibles candidatos y de empresas patrocinadoras. Y si se mantiene en el tiempo, entonces es cuando la incluiría en el programa del Carnaval de Santa Cruz. Este tipo de Gala ya se ha llevado a cabo en Puerto de la Cruz y ha salido bien. Habrá que ver si se mantiene.

¿Conseguirá Daniel Pages la Reina este año?

Por supuesto (sonríe). Nosotros aspiramos a eso, pero ya veremos. De momento, lo que tenemos son ganas y mucha ilusión.