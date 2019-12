"Haría una canción al empoderamiento de la mujer en la sociedad"

Judith Miguélez es la mayor de tres hermanas, y la más novelera. Por eso no para de reír cuando se le pregunta si animaría a Raquel, de 20 años, o a Lorena, de 18 el próximo enero, a seguir su experiencia. Su padre, natural de León, fue destinado a Tenerife para realizar la mili y conoció a su actual esposa, natural de Icod de los Vinos, porque ambos son profesionales de la hostelería: él, recepcionista; ella, camarera. A diferencia de sus progenitores, las tres hermanas son vecinas desde la cuna de Adeje. Ahí cursó sus primeras letras en el colegio del casco, para luego pasar al Instituto de El Galeón y hacer el bachillerato en Los Olivos, y de ahí, a la Universidad de La Laguna, donde se graduó en Diseño en la Facultad de Bellas Artes, donde conoció precisamente a Javier Torres Franquis, quien fue profesor de Diseño un curso y hoy es el autor del escenario al que se subirá el 19 de febrero. "Es muy estricto porque es muy profesional. Me gusta mucho, es muy buen profesor", añade.

Pasó de ver el Carnaval de la mano de sus padres, cuando venía a Santa Cruz desde Adeje con los amigos al Carnaval de Día, a disfrutar de la fiesta y bajar a los bailes en su tiempo de estudiante, cuando fijó su residencia en La Laguna. Eso le permitió conocerlo más de cerca.

Cuando se le pregunta cómo es la aspirante a reina de EL DÍA y McDonald's para la gala del Carnaval 2020 se define como una persona que se entusiasma y lucha para conseguir los objetivos que se traza. "Soy una chica feliz a la que le encanta socializarse con la gente".

Inquieta y amante del arte desde pequeña, estudió clarinete y formó parte de la banda de música de Adeje, realizó gimnasia rítmica, voleibol, iba a piscina y militaba en folklore. Hace dos años acabó sus estudios de Diseño, vio el anuncio de una empresa que pedía diseñador y presentó su currículum: el 27 de julio se graduó y el 1 de agosto comenzó a trabajar en una empresa que desarrolla el diseño integrado en las redes sociales. "Me gusta diseñar porque permite crear un concepto con las ideas que te sugiere. Me gusta conceptualizar", aunque descarta crear fantasías de reinas. Incondicional del Carnaval de Día, reconoce que es de las personas a las que les gusta salir disfrazada de forma acorde al motivo de cada edición de la fiesta. "Me curro los disfraces", asegura, lo que no quita que haya salido a la calle con tutús del chino, añadiendo algún complemento, porque "siempre hay que ir a más", cuenta.

Admite que últimamente sigue mucho las murgas, porque entiende más su humor. "Me gusta sobre todo Zeta-Zetas porque han innovado muchísimo. Me encanta que se salgan fuera de lo habitual y que innoven", dice. Cuando se le pregunta a qué le haría una canción si fuera letrista, dice que le dedicaría un tema a la mujer y su poder en la sociedad, el empoderamiento de la mujer. No se define feminista, pero dice que hay que ser justos. Y va más allá cuando admite su preocupación por el cambio climático, para abogar por hacer "pequeños cambios para lograr cambios grandes". Como reemplazar las bolsas de plástico por las de papel. "Es necesario más conciencia", solicita la candidata a reina, que celebra tener el respaldo de EL DÍA y McDonald's. "Hacemos un buen equipo: medio de comunicación y Carnaval".