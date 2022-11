Las fiestas confunden a los partidos

Ni en Santa Lucía ni en San Bartolomé de Tirajana los partidos políticos tienen los hornos para bollos. Y no es para menos porque la celebración de las fiestas de lujo paralelas al congreso de funcionarios que tuvo lugar en Playa del Inglés ha revuelto las aguas en las distintas formaciones políticas hasta el punto de romper la disciplina de voto del Partido Popular (PP) en el Pleno santaluceño y generar la división de posturas del PSOE en ambos municipios. Mientras los socialistas del sur defienden que los actos complementarios al evento como cenas de gala, un concierto de Dani Martín o un espectáculo pirotécnico, no fueron una fiesta sino una actividad habitual en este tipo de congresos y una acción de promoción turística, sus compañeros en Santa Lucía han calificado esa cita como un Resacón en Las Vegas. Por su parte, NC en ambos municipios coincide en que esas actividades no tuvieron que llevarse a cabo, eso sí, matizan que esa formación sí que era necesaria para los funcionarios.

El debate para la aprobación del presupuesto municipal para el próximo año estaba sobre la mesa en la sesión plenaria de Santa Lucía. La sorpresa saltó cuando a la hora de votar para dar el visto bueno a las cuentas, el concejal del PP Sergio Vega decidió unilateralmente hacer caso omiso a las órdenes de su partido, que unos minutos antes había emitido un comunicado oficial en el que anunciaban que votarían en contra, pese a formar parte del grupo de gobierno. El portavoz popular, Marcos Rufo, sí que acató lo establecido por su formación. El apoyo de Vega fue decisivo para que el presupuesto saliese adelante. El pacto de gobierno en el consistorio santaluceño, por ahora, no corre peligro de ruptura Los prolegómenos del Pleno dieron alguna pista de que algo se estaba cocinando entre bambalinas. A falta de diez minutos para el inicio, sólo se encontraban en el Salón de Plenos los ediles de NC, Fortaleza y Sergio Vega -aparte del representante de Podemos en el Grupo Mixto, Domingo Bolaños-. Rufo llegó justo de tiempo, aunque el comienzo se retrasó diez minutos ante la ausencia de la interventora Noemí Naya. Durante el desarrollo de la sesión, Rufo y Vega evitaron comunicarse. El primero en intervenir en el turno de explicación del voto fue Rufo que apuntó que era «imposible» apoyar un presupuesto después de que se hubiesen tomado «decisiones unilatera al resto de partidos» como la organización del «Congreso del Champán, los billetes en primera, los bailes de disfraces y la barra libre de Moët Chandon» con cargo al erario público. Añadió que era algo «muy difícil de explicar» a los vecinos y que era «un insulto» para los mismos, provocando que «el municipio se convierta en el hazmerreír en el ámbito nacional». Además, indicó que la dotación de 100.000 euros recogida en el presupuesto para el capítulo de inversiones reales «es insuficiente» para atender las necesidades de los barrios de la localidad. En el caso de Vega, la decisión de votar a favor se fundamentó en que «no hacerlo sería una deslealtad para el grupo de gobierno y para el compromiso adquirido con los vecinos». «Usar una herramienta clave en la función de la corporación en el municipio como el presupuesto, con intereses electoralistas o basado en personalismos políticos no es de recibo ni creo que sea ético», remarcó. ‘Resacón en Las Vegas’ Al margen del episodio presupuestario, también hubo tiempo en el apartado de Ruegos y preguntas, para que las formaciones de la oposición ofreciesen su valoración sobre la fiesta de lujo de los funcionarios en Maspalomas. Tanto Podemos como Psoe no perdieron la oportunidad de ahondar en las críticas. Domingo Bolaños manifestó que «el gasto de 500.000 euros en un congreso con tantos lujos, champán y fiestas con artistas privados» recordaba «a la Marbella de Jesús Gil”. Mientras, el socialista Julio Ojeda calificó la celebración como una «temeridad», que hace que peligre «el prestigio y la credibilidad del municipio». El grupo socialista anunció que tiene la intención de solicitar el acceso a las cuentas del Consorcio Sur Gran Canaria para la Televisión Digital Terrestre. La postura del grupo de gobierno, expuesta por el alcalde, Francisco García, es de desacuerdo «con el resto de acontecimientos que se desarrollaron en este congreso», aunque sí considera que «los objetivos de formación del personal público ante los nuevos retos de la gestión sí que eran necesarios». En San Bartolomé, el líder de NC y compañero de filas de García, Samuel Henríquez, siguió la misma línea y afirmó que la fiesta «sobró y no era necesaria».