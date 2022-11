La izquierda busca ya la confluencia con la incógnita de Alberto Rodríguez

Varias fuerzas políticas de izquierda de las Islas están dando los primeros pasos para confluir en una plataforma común en las elecciones autonómicas y municipales de 2023, una iniciativa que está encabezada por Podemos, Izquierda Unida Canaria (IUC) y Sí se puede con la intención de no dilatar el proceso en exceso para que pueda articularse a final de año o principios de 2023. La principal incógnita que se cierne sobre este intento de unidad es Alberto Rodríguez y su Proyecto Drago, que hasta el momento no ha dado pistas sobre los pasos que va a seguir una vez que presentó en sociedad hace algunas semanas su nueva plataforma. Las formaciones que impulsan las conversaciones no esconden su interés por contar con el exdiputado de Podemos, pero tampoco quieren ralentizar el proceso.

Relacionadas Alberto Rodríguez anuncia la creación de un partido canario