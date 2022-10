Gobierno y CC ‘mueven papeles’ para intentar mejoras en las partidas isleñas

El Gobierno central mantiene activada su agenda de contactos con CC para tratar de sumar a los dos escaños de la formación nacionalista canaria en el Congreso a los apoyos finales a los presupuestos generales del Estado del próximo año, cuya tramitación se inicia este miércoles en la Cámara baja con el debate de las siete enmiendas de devolución presentadas por los grupos de la oposición, PP, Vox, Cs, Junts, CUP, Foro Asturias y la de los dos diputados navarros expulsados de UPN. Los principales dirigentes de CC y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, están llevando a cabo en los últimos días un primer proceso de intercambio de documentación para concretar las demandas de los nacionalistas a cambio de su voto a favor del proyecto de cuentas estatales, pero se descarta por completo que haya un acuerdo a la vista a corto plazo.

CC, tras desestimar su propia enmienda de totalidad, sigue en su idea de abstenerse en la votación del jueves dando por hecho que no habrá avances significativos en la negociación antes de ese día, tal como anunció su diputada Ana Oramas tras entrevistarse el pasado miércoles, junto a su compañera María Fernández, con Bolaños y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas. En esa reunión, los representantes del Ejecutivo se mostraron abiertos a mejorar la ficha canaria de las cuentas estatales previo estudio de las demandas nacionalistas, que se comprometieron a trasladar a los ámbitos ministeriales correspondientes. Las mejoras de la ficha canaria que en su caso el Ejecutivo aceptara se tramitarían mediante las enmiendas parciales de CC bien durante la comisión de Presupuestos antes del 19 de noviembre, o durante el pleno entre el 21 y el 24 de ese mes, en el que se votarán las enmiendas parciales que queden vivas, el dictamen de la comisión y cada una de las secciones de las cuentas.

Fuentes de la dirección de la formación canaria aseguran que la documentación que se están intercambiando con el Gobierno entra ya de lleno en cada uno de los asuntos que reclaman mejorar de la ficha financiera canaria en los presupuestos, y que ya están participando en este proceso, además del de Hacienda como impulsor del proyecto de ley, el resto de los ministerios afectados. Pero reconocen en CC que no hay tiempo material para poder concretar un acuerdo, que tendría que plasmarse por escrito, antes de la tramitación en la comisión de Presupuestos dentro de tres semanas. La negociación entre ambas partes no impedirá que CC presenté el próximo viernes, fecha en que concluye el plazo de presentación de enmiendas parciales, un elevado número de propuestas de modificación de las cuentas para mejorar las partidas canarias y otros elementos relacionados con el REF que los nacionalistas consideran que no se cumplen. Pero si hay avances posteriores y un acuerdo para aprobar las más significativas planteadas por CC, los nacionalistas podrían retirar el resto.

CC centra sus objetivos en la negociación con el Gobierno en tres grandes bloques: cumplimiento del REF a través partidas que “ahora están a cero”; un plan de reconstrucción para La Palma por los efectos del volcán; y medidas específicas para el Archipiélago para afrontar la crisis energética y la inflación que no se contemplan en las aprobadas por el Ejecutivo en este ámbito. En el primero de los capítulos, los nacionalistas pretenden mejorar o incorporar partidas relacionadas con los antiguos convenios de infraestructuras educativas u obras hidráulicas, las ayudas a las universidades canarias o el apoyo al comercio triangular de la ZEC, además de obligar al Ministerio de Transportes de que cubra el cien por cien del coste del transporte marítimo, tal como establece el REF, para hacer frente al incremento del precio de los fletes, que aseguran que ha crecido entre un 300 y un 500 % como consecuencia del aumento del coste de la energía y los combustibles.

Menor margen de maniobra

En el ámbito político y parlamentario, esta negociación entre el Ejecutivo central y CC ha perdido en los últimos días el relieve que tomó en su inicio hace una semana. El día de la reunión de las diputadas de CC con el ministro Bolaños el Gobierno aún estaba pendiente de la posición de la mayoría de sus socios parlamentarios, sin descartar por completo que alguno de ellos presentaran enmienda de totalidad, sobre todo ERC, y acabara rechazando el proyecto de ley. Ante esa posibilidad, el Ejecutivo buscaba un 'plan B' al menos para el debate de totalidad que se inicia hoy e intentaba cerrar acuerdos con grupos como el PNV, Bildu, Pdcat, Más País, Compromís, y los ‘mixtos’ CC, Teruel Existe, PRC y la diputada canaria Meri Pita, ex de Unidas Podemos. Esa suma, 176 escaños y por tanto mayoría absoluta, garantizaría el rechazo de las enmiendas de devolución y otorgaría a las dos diputadas de CC, Oramas y Fernández, un valor estratégico fundamental. Sobre ese escenario pilotaban en parte las expectativas de CC de lograr arrancar al Ejecutivo algunas de sus reclamaciones.

Sin embargo, el hecho de que ERC haya desestimado la enmienda de totalidad, así como el resto de socios que tenían dudas hasta última hora, resta margen de maniobra a los nacionalistas canarios. Queda sin embargo la posibilidad de que hasta la votación en pleno de las diferentes secciones presupuestarias, en la que el rechazo cualquiera de ellas haría decaer a todo el proyecto presupuestario, esta situación pueda cambiar en función de las negociaciones que el Ejecutivo mantiene aún con todos estos grupos y en especial con ERC. En ese caso los dos escaños de CC volverían a revalorizarse.