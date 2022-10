Canarias se propone ser digital desde Alegranza hasta la Punta de Orchilla

Canarias se propone ser el primer Archipiélago digital del mundo, poco menos que desde Alegranza, islote del Archipiélago Chinijo, en Lanzarote, hasta la Punta de la Orchilla, en El Hierro, el punto más occidental de España. Para ello ha elaborado, entre otras actuaciones, la primera Agenda Digital (Adcan) 2055, una hoja de ruta en la que se han aglutinado, sintetizado y organizado todas las posibles vías para agilizar la digitalización de las Islas, y se han identificado 445 iniciativas entre las administraciones y agentes sociales y económicos, ya iniciadas o en disposición de ponerse en funcionamiento en el plazo fijado por la agenda. La suma de todos esos proyectos movilizará una inversión de entre 700 y 800 millones de euros de inversión pública y privada, si bien esta agenda es un proyecto «vivo» que puede introducir nuevas líneas para digitalizar las Islas, indicó ayer la consejera de Economía, Elena Máñez, durante la presentación del documento.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, acudió a este acto junto a Máñez, y el director general de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi), Carlos Navarro, ante numerosos representantes del tejido productivo de las Islas.

Torres destacó los grandes avances que se están dando en digitalización y puso como ejemplo la cumbre de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre Economía Digital que se celebrará en diciembre en las Islas, que superaron a Japón en la aspiración de albergar este importante evento.

Los empresarios alertan que queda un largo camino y hay un déficit de 7.000 profesionales en TIC

Para el presidente, el hecho de que el Archipiélago se encuentra «en el momento de la ciencia» se demuestra atendiendo al papel que se ha jugado en la pandemia de la covid-19, al propiciar que en un año hubiese vacuna contra esta amenaza global; en el reciente ciclón Hermine, al permitir predecir hacia dónde se dirigía y poder tomar decisiones días antes de su llegada a Canarias, o en el volcán de La Palma, determinando el lugar de su origen, lo que se tradujo en la posibilidad de salvar vidas.

Torres subrayó que la apuesta por la ciencia que hace el Gobierno se plasma en sus presupuestos, donde las aportaciones para la I+D+i «han crecido como nunca», como en el «desbloqueo» del Parque Científico Tecnológico de Fuerteventura, con una financiación cercana a los 70 millones de euros para el estratopuerto desde donde se lanzarán pseudosatélites a 20 kilómetros de altura, o en los compromisos contenidos en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, firmada en los Jameos del Agua (Lanzarote).

El presidente aseguró que Canarias ya es la tercera comunidad en conectividad, por lo que ha dado un salto enorme respecto a años anteriores. No obstante, en esta presentación, donde se produjeron debates de expertos y empresarios, Carlos Couros, decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias, puntualizó que si bien las islas capitalinas y Lanzarote están en plena conectividad (banda ancha y fibra óptica), no es así en las no capitalinas, con una diferencia de 25 puntos, y ocurre lo mismo con los municipios rurales. También queda un reto titánico en el que están trabajando: introducir en las Islas la tecnología 5G para móviles.

La consejera Elena Máñez explicó, por su parte, que la agenda se ha gestado de forma consensuada con todos los sectores y agentes económicos y sociales y destacó que Europa centra su transformación en la revolución digital y la sostenibilidad, dos pilares en los que también se sustenta la Agenda Digital 2025, una programación que está abierta, insistió. El director de la Aciisi consideró que con esta hoja de ruta «Canarias sube dos peldaños de una escalera» y el Archipiélago materializará proyectos que siempre había soñado, unos relacionados con la inteligencia artificial aplicada a su motor económico, como es el turismo, y otros sobre ciberseguridad, entre otros muchos campos sobre los que se actuará con iniciativas que han surgido al amparo de la gobernanza participativa.

El Archipiélago es ya la tercera comunidad en conectividad pero con zonas ‘oscuras’ en distintas islas

Atraer el talento

«Cuando salimos de Canarias notamos que estamos en el foco de la transformación digital, atrayendo talento», aseguró Navarro, un asunto sobre el que ahondó Máñez al referirse a la «guerra de talentos» que se libra en el mercado global.

De hecho, el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Juan Ramírez, alertó de que en «Canarias hay un déficit de 7.000 profesionales» en los ámbitos de la tecnología y la digitalización.

Al respecto, Eduardo Bezares, director general de la CEOE de Tenerife, remarcó que hay que cambiar las titulaciones para orientarlas a las nuevas tecnologías. «Necesitamos una FP dual real y estudios universitarios duales que permitan a las empresas incorporar estudiantes desde el año uno, así como pasarelas para que personas que tienen títulos de grado o postgrados superiores puedan pasar a la FP», para dar salida a la demanda de profesionales, añadió.

Esther Pérez, del Clúster TIC Canarias Excelencia Tecnológica, reseñó al respecto que si bien hay un incremento de la actividad de I+D+i motivada por las ayudas, todavía hay que «caminar mucho». En este contexto, se quejó de las dificultades para acceder a las ayudas nacionales. A su juicio, faltan aún muchos pasos para que el mundo empresarial canario llegue a una transformación digital óptima, pues todavía hay «una baja cultura digital en las empresas, hay que escarbar para encontrar ese talento e internacionalizar las empresas cuesta bastante».

Por tanto, entre los retos de la Agenda Digital 2025 está lograr un territorio interconectado, donde Canarias acumula experiencia por ser islas y, en consecuencia, no existe continuidad territorial, por lo que en el Archipiélago se han explorado las vías digitales más que otros territorios, y conseguir mayor tecnificación y profesionales especializados en TIC.