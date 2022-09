NC pide a la Audiencia Nacional la nulidad del fallo sobre su inexistencia para ir a los comicios con su nombre

"El problema que tenemos en este momento no es ni prevaricación ni cohecho ni falsificación de documentos ni nada de corrupción; es desproporcionado lo que han hecho con nosotros porque solo hemos incumplido unos plazos administrativos y ya lo estamos subsanando". De este modo, el secretario de Organización de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, explicó este sábado la situación en que se encuentra el partido tras una sentencia que declara a la organización extinguida por no presentar la actualización de sus estatutos y después de una sanción del Trribunal de Cuentas de 50.000 euros por incumplir su obligación de presentar las cuentas anuales de los ejercicios 2018 y 2019 en el plazo establecido. Ramírez reconocíó "los errores administrativos" de la organización y, en el caso de la sanción, si no hay otro remedio van a pagar esos 50.000 euros.

Además, pedirán a la Audiencia Nacional la nulidad de la sentencia que declara la inexistencia de esta formación desde 2017, y por la que Interior los ha excluido del Registro de Partidos Políticos, ministerio al que también han reclamado ser reinscritos como Nueva Canarias para ir a los comicios de 2023 con su nombre primigenio. Ramírez criticó los "fallos" de Interior en el expediente porque NC tiene una actividad "frenética". y no se puede declarar "inexistente" al partido. De hecho, trajo 50 tomos a la conferencia de prensa de hoy sábado para detallar todo lo que han hecho: "Más de 17.000 folios que reflejan que el partido ha estado en funcionamiento", remarcó. Como el carné de conducir Ramírez desgranó lo que ha hecho el partido en estos años para desmontar la sentencia que establece la cancelación de NC en el Registro de Partidos Políticos por inactividad. Es solo un problema de "carácter burocrático", insistió y sentenció que se están vulnerando sus derechos. Si bien admitió, que esos errores son "imputables a NC", por ello "no se puede excluir a un partido: es como si uno tiene un carné de conducir y se le caduca. Se paga la sanción y lo renueva pero no por eso le quitan el carné de conducir, y eso es lo que estamos haciendo", subraya. Para demostrar su actividad, mirando a los tomos, relató que han dado conferencias de prensa, han celebrado sus dos congresos, se han presentado a más de 150 cargos públicos en los ayuntamientos , tienen 12 alcaldías, aparte de que es evidente que están en el pacto de las flores y que en la vicepresidencia del Gobierno y la Consejería de Hacienda está Román Rodríguez al frente, a su vez presidente de NC. Para corregir sus errores, NC presentó el pasado viernes en el Ministerio del Interior la reactivaciòn del partido, porque han readaptado ya los estatutos. Además, en estos días presentará el recurso ante la Audiencia Nacional para pedir la nulidad de la sentencia que declara la inexistencia de esta formación. Al tiempo se han inscrito como Nueva Canarias- Bloque Canarista por si no pueden concurrir con su nombre primigenio. Piden la mayor diligencia a Interior y a los tribunales para que traten su caso, porque se avecinan las elecciones de mayo de 2023 y quieren zanjar este asunto cuanto antes. "No va a pasar nunca más" "Esto no nos va a pasar más", se lamentó Carmelo Ramírez, en referencia a que han desatendido al partido y por eso ni han presentado las cuentas ni han actualizado los estatutos y se ven en esta situación. "Vamos a reforzar la gestión interna del partido porque le dedicamos nuestro tiempo a las responsabildades públicas y muy poco tiempo al control interno del partido", reflexionó, Por ello van a crear un equipo que se va a encargar de la gestión interna de NC. El dirigente de la formación nacionalista resaltó la "paradoja" que un tribunal dictamine que este partido no existe desde hace cinco años y que, a la vez, otro le multe por un "error burocrático" ya subsanado y que también afecta, según remarcó, a otras formaciones políticas.