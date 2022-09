Los grancanarios acaparan los descuentos para viajar en guagua

Gran Canaria tiene 243.380 usuarios de bonos que se benefician ya del 50% de la ayuda estatal para el transporte terrestre frente a los 50.000 de Tenerife. Es decir, la isla oriental quintuplica en número de viajeros que compran bonos con ese descuento a la occidental, con una población similar. Es más, Tenerife supera a Gran Canaria en residentes, con 927.993 personas censadas en 2021 frente a 852.688 en la isla redonda.

¿Por qué se produce esta gran diferencia entre ambas islas capitalinas en la utilización del transporte público terrestre? Una de las principales causas son los precios. Gran Canaria ha desarrollado desde hace cinco años una política de bonificación al transporte, y eso ha propiciado que la isla oriental sea líder en personas abonadas a las guaguas, asegura el consejero del área del Cabildo grancanario, Miguel Ángel Pérez. De los 325.000 viajeros que se benefician ya en toda Canarias del descuento del 50% estatal, un 74,89% está en Gran Canaria, un 15,39% en Tenerife, un 6% en Fuerteventura, con 19.587 abonados, y un 3,69% en Lanzarote, con 12.000, según los datos que ofreció el consejero de Transportes del Gobierno canario, Sebastián Franquis, en el pleno del Parlamento de Canarias el pasado miércoles, en una comparecencia sobre esta nueva ayuda transitoria.

La oposición, CC y PP, no se contentan con que la bonificación sea del 50% y exigen que llegue al 100% para guaguas y tranvía como en los trenes de cercanía de la Península y en Baleares. Consideran que es un agravio a los canarios frente a los peninsulares. Por su parte, los cuatro grupos del Gobierno regional, PSOE, NC, Podemos y ASG, tras analizar las cifras estiman que Canarias recibe, con el 50% de ayuda para guaguas y tranvía, más que cualquier peninsular porque la subvención estatal a trenes beneficia a un 1,2% de la población mientras que en las Islas a un 17%.

Esta nueva medida transitoria para paliar la inflación y promover la sostenibilidad culmina el 31 de diciembre, si bien ya el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos reclaman al Estado que se prolongue todo 2023. En cualquier caso, en estos cuatro meses la Consejería de Transportes calcula que la bonificación conllevará un aumento de la demanda de bonos, que cifra en un 15%, lo que supondrá llegar a 373.500 personas, 48.000 más.

El consejero de Movilidad del Cabildo tinerfeño, Enrique Arriaga, reconoce que los precios del billete en Tenerife han provocado esa diferencia entre los usuarios de Gran Canaria y esta isla, si bien tiene una justificación «muy sencilla» al respecto: «el 80% de la población de Gran Canaria está en un radio de 20 kilómetros entre Las Palmas de Gran Canaria y Telde», mientras que en Tenerife «hay un tercio de personas que viven en el sur a más de 100 kilómetros de la capital, otro tercio en el norte a 50 kilómetros, y el tercio restante en la zona metropolitana».

En Tenerife los trayectos de largo recorrido son los más demandados por los pasajeros, como, por ejemplo, entre Santa Cruz de Tenerife y Costa Adeje, con 80 kilómetros de distancia, expone. El coste operativo es, por tanto, mayor que en Gran Canaria y eso repercutía, hasta la implantación de esta rebaja estatal, en la carestía de los billetes que hacían menos atractivo su uso, señala. Además, argumenta, que en Las Palmas de Gran Canaria «la gente está muy acostumbrada a coger el bono municipal porque se mueve más por la ciudad en guagua pero en Santa Cruz es más raro» porque las personas suelen venir de fuera a la capital en coche para trabajar.

Pero en el conjunto de la Isla, el primer motivo para que no se usara tanto el bono para el transporte público era el económico, señala. Esto es en referencia a fidelizar al residente y no al número de pasajeros que, con los turistas, es muy elevado en la isla, sostiene. No obstante, la situación ha cambiado: la inflación ha encarecido el combustible y, en consecuencia, los traslados en vehículos privados. Por tanto, con la rebaja del 50% de subvención han detectado que se han inscrito un 20% de personas en los diferentes bonos, es decir, han subido 10.000 los nuevos abonados a las guaguas y el tranvía. Para aumentar aún más el transporte terrestre público, Arriaga asegura que no solo trabajan en las tarifas sino que han inaugurado un carril preferente y ya tienen en proyección los carriles Bus Vao, que se empezarán a construir en 2023.

El consejero defiende que esta bonificación estatal se prolongue todo 2023 y, en caso de que el Estado no la extienda, el Cabildo va a sufragar el 34% de la subvención con fondos propios, lo que sumará 10 millones más a los 60 millones de euros que se gastan en el transporte insular.

Bono joven

En Gran Canaria la situación es totalmente distinta. Frente a los 50.000 abonados al transporte en Tenerife, esta isla cuenta con 243.380 de los cuales 179.470 son operados por la Autoridad Única del Transporte con títulos compartidos en el transporte interurbano y urbano y 63.910 por Guaguas Municipales en la capital grancanaria. De los bonos de la Autoridad Única del Transporte, el más exitoso es el de Wawa Joven, con 97 .000 personas; el Bono Residente cuenta con 81.000 usuarios y el Bono Oro con 1.400.

Miguel Ángel Pérez, vicepresidente del Cabildo grancanario y consejero de Transporte, explica que desde que llegó a la corporación insular, en 2016, decidió bajar los precios de la guaguas y aumentar algunas frecuencias tras un análisis detallado del uso del transporte. Y reflexiona que quizás Tenerife ha empezado más tarde, y, además, desde su punto de vista no ve en los carriles Bus Vao una solución porque tendrían que dejar la gente en un lateral de la autovía y no hay punto de intercambio, opina.

En su caso, nada más llegar al Cabildo y ocuparse del área hizo un análisis profundo de la situación y vio, por ejemplo, que el desplazamiento para ir a la universidad desde Santa Lucía de Tirajana a Las Palmas de Gran Canaria costaba una media de ciento setenta y dos euros mensuales, o de Arucas al Hospital Negrín, ochenta y dos euros mensuales» y pensó que eso no podía ser. Primero puso en marcha el bono joven y aunque todo el mundo decía que «era una chorrada» se demostró que el precio afectaba porque este bono es ahora el más usado.

Además estudió las frecuencias y las cambia según las necesidades. Expone que en estos casi cinco se ha conseguido multiplicar por cuatro el volumen de pasajeros y se ha fidelizado a los clientes con los bonos. La ayuda estatal en este caso sumará un 5% a la demanda en la isla, calcula, y es férreo defensor de que se prolongue a 2023. En su opinión, la mejor solución al transporte en la Isla es el guiado, es decir, el tren y de hidrógeno. Ya está en están finalizando los proyectos.