Los morados se descuelgan del apoyo a la ZEC ante el Congreso

El Parlamento canario aprobó ayer la proposición de ley para que en el Congreso se dé una nueva redacción a la Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) en lo concerniente a las operaciones triangulares o de trading de las entidades inscritas en la Zona Especial Canaria (ZEC), de modo que se les permita tributar al tipo del 4%. Todos los grupos con representación en la Cámara regional, excepto Podemos, secundaron ayer la proposición de ley para salvaguardar el comercio triangular -que en este momento se encuentra restringido por un informe vinculante de la Dirección General de Tributos- y de este modo defender el fuero canario de un «nuevo atropello» de Madrid. Podemos no cree en los privilegios que el REF le da a las empresas.

Esta es la primera proposición de ley del Parlamento a las Cortes Generales, función atribuida al Legislativo canario con el Estatuto de 2018. Con ella, se intentan introducir en la Ley del REF que se pueden realizar operaciones triangulares, es decir empresas que se dedican a comerciar con mercancías entre países sin que estos productos tengan que transitar por las Islas. Ahora mismo las restrictivas interpretaciones de la Dirección General de Tributos sobre el comercio triangular que se realiza desde hace dos décadas en este área de baja tributación han provocado que las empresas no se hayan acogido este año al 4% en el Impuesto de Sociedades sino que hayan tenido que pagar en régimen general al 25%. Tributos efectuó en noviembre de 2020 una nueva interpretación de la Ley del REF de 1994, en la que rechazaba el comercio triangular y por ello estas empresa, ya radicadas en la zona, no se están pudiendo acoger a las ayudas. El Parlamento canario espera ahora que el Congreso tramite con celeridad esta iniciativa. El problema, indica la diputada Esther González (NC), es que el Congreso no le dé trámite antes de las elecciones.