El bono del alquiler arranca en verano para unos 4.000 jóvenes canarios

El Gobierno canario arrancará en verano con la convocatoria de las ayudas del bono joven al alquiler. La disposición para regular la iniciativa, impulsada con fondos del Gobierno central, se está ultimando por parte de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda y se prevé que unos 4.000 jóvenes se puedan beneficiar de esta subvención que se otorgará durante dos años, a razón de 250 euros mensuales. Sin embargo, la cifra de beneficiarios puede incrementarse en función del tope de renta de alquiler que se establezca finalmente ya que el Gobierno central puso en marcha la iniciativa con 600 euros como máximo, pero da opción a las comunidades autónomas para subir el coste de la renta hasta los 900 euros.

La ayuda anunciada a bombo y platillo a finales del año pasado lleva seis meses de retraso y los plazos anunciados por el Estado y las comunidades autónomas se han incumplido ya que se marcó marzo y a día de hoy solo dos comunidades –Cataluña y Valencia– han publicado las convocatorias, con lo que ningún joven ha recibido las ayudas comprometidas.

Canarias recibe 21,2 millones de euros para inquilinos que ingresen hasta 24.318 euros

Uno de los problemas con los que se enfrenta esta iniciativa es el encarecimiento de los precios del alquiler ya que las áreas metropolitanas de la capitales canarias y las turísticas son zonas especialmente tensionadas, donde la espiral de incremento de las rentas del alquiler puede dejar fuera a muchos jóvenes que pagan precios desorbitados. La presión de las comunidades posibilitó que el Real Decreto-Ley aprobado contemple supuestos que eleven ese monto hasta los 900 euros, sobre todo en zonas de precios muy elevados. El Ministerio de Transportes también abre la puerta a sobrepasar esos 900 euros máximos en casos concretos específicos en los que las circunstancias se acrediten.

En el Archipiélago el precio de los alquileres residenciales han llegado al punto elevado de la curva, lo que se ha agravado en los últimos meses por la inflación. Los portales especializados en compraventa y alquiler de viviendas estiman que solo un 16% de las viviendas destinadas al arrendamiento en las capitales canarias se alquilan por un precio igual o inferior a los 600 euros.

Canarias recibe de este fondo para 2022 un total de 21,2 millones de euros que se otorgarán con efecto retroactivo a 1 de enero. Según el Ejecutivo regional, el expediente está en Intervención y la voluntad es convocar este verano. La ayuda va dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años que no superen en ingresos anuales los 24.318 euros y que vivan en un piso de alquiler de forma estable. Será compatible con otras ayudas de las comunidades autónomas, siempre que no superen el 40% de la renta del alquiler, descontado el bono. Además, también será compatible con las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En el caso de Canarias, una de las principales líneas de ayudas en el Plan de Vivienda está destinada a sufragar las rentas del alquiler y uno de los segmentos de edad prioritarios son los jóvenes, con el fin de ayudarles en la emancipación.

Las inmobiliarias cifran en un 16% las casas con alquileres de 600 euros en el Archipiélago

Solo 11 de las 17 comunidades autónomas han presentando la documentación que exige el Gobierno para emitir las transferencias de las ayudas: Asturias, Galicia, Canarias, Cantabria, Cataluña, La Rioja, Madrid, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía y Extremadura. De las anteriores, solo dos comunidades autónomas han publicado ya las convocatorias para presentar la solicitud: Cataluña y la Comunidad Valenciana. Mientras, el resto de comunidades que no han presentado la documentación quieren que el Ejecutivo envíe primero el dinero, aunque éste sostiene que sin esta documentación no se harán efectivas las transferencias.

Algunas regiones como Aragón y Murcia se quejan de que el Ministerio de Transportes todavía no les ha transferido los fondos, pero en el departamento que dirige Raquel Sánchez aseguran que eso no es impedimento para convocar las ayudas.

Según los datos recabados por Efe, Aragón y Galicia tienen previsto ponerlas en marcha a finales de este mes de junio; Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León y Baleares, en julio, y Madrid espera hacerlo «en las próximas semanas».