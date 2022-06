«Entiendo que a todos los afectados toda espera les parezca demasiada»

Enfangado entre planes desde el primer día en que tomó posesión como Comisionado Especial para la Reconstrucción de la isla de La Palma, según reza en el BOE del pasado jueves, el ex secretario de Estado de Hacienda, contesta a este periódico a través de cuestionario. En él elude responder a preguntas de su anterior responsabilidad relacionadas con Canarias y el REF, asegura que se busca la mejor solución para la carretera enterrada por la lava y también una fórmula legal para declarar de urgencia infraestructuras de la isla y agilizar los permisos.

¿Cómo surgió su nombramiento como Comisionado Especial para la reconstrucción de La Palma? ¿De quién fue la propuesta?

Es una muestra más del compromiso del Gobierno de España con La Palma. Su objetivo es reforzar la coordinación entre todas las administraciones implicadas en la reconstrucción de la isla e impulsar aún más todos los trabajos que se están llevando a cabo para que la isla y todas las personas que viven en ella recuperen la normalidad. En mi vida profesional he tenido la oportunidad de afrontar distintas responsabilidades privadas y públicas y este cometido es el proyecto más apasionante y de más compromiso emocional que he tenido que afrontar.

El Gobierno sostiene que se han aprobado ayudas y adoptado medidas en tiempo récord como nunca antes en la historia de la Administración. ¿Qué sentido tiene entonces la creación de esta figura? ¿No están siendo ya operativas, ágiles y eficaces esas medidas?

Es absolutamente cierto que nunca en la historia de la Administración se ha actuado con más celeridad. Nunca se han movilizado tantos recursos en tan poco tiempo. La magnitud de la erupción implica distintas fases de trabajo, desde las iniciales: centradas en asegurar que no se iban a producir daños humanos; hasta la actuales y de futuro: de poder trabajar entre todas las administraciones para reconstruir la isla y poder volver cuanto antes a la normalidad de la mejor manera y cuanto antes. El Comisionado le va a dar mayor impulso y coordinación a esos trabajos.

¿En qué consiste su labor, cómo funcionará este Comisionado?

Este Comisionado persigue, principalmente, impulsar la ejecución de las medidas adoptadas por la Administración General del Estado, hacer un análisis y seguimiento de su realización informando periódicamente al Gobierno sobre las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos. Y, como digo, reforzar la coordinación de todos los niveles de la administración en la materia.

¿Se mantiene la Comisión de seguimiento de la reconstrucción? ¿Cómo se coordinará el Comisionado con ese órgano entre administraciones?

Por supuesto. La Comisión Mixta para la reconstrucción, recuperación y apoyo a la isla de La Palma es imprescindible. Es un modelo de cooperación. El Comisionado apoyará al ministro en el ejercicio de sus funciones como copresidente de la Comisión.

Se planteó en su momento la creación de un consorcio entre administraciones. ¿No era el formato adecuada para lograr el objetivo de la reconstrucción?

Ambas figuras, tanto el Comisionado como un Consorcio, es decir, una entidad de derecho público, con su propia personalidad jurídica integrada por varias administraciones públicas buscan un fin, que es lo primero y más importante: ayudar a los afectados y posteriormente reconstruir La Palma, pero no para ponerla como estaba en el 2021 sino mucho más allá en el tiempo, una isla más moderna, mejor conectada, más fuerte. Otras catástrofes, como el Prestige o el terremoto de Lorca tuvieron comisionados.

¿Por qué cree que hay una sensación entre los afectados de que las ayudas no acaban de materializarse? ¿Por qué hay tantas asociaciones de afectados?

A las personas que han perdido no sólo lo material de sus casas, sino medios de trabajo, recuerdos, esfuerzos de toda una vida... o que manteniéndolos no pueden acceder a ellos, como ocurre por ejemplo en Puerto Naos donde la casa de mis padres y mi hermana están con el mantel y los platos puestos del 19 de septiembre, de cuando tuvieron que salir por la erupción y no han podido volver por las emanaciones de gases… A esas personas cualquier tiempo les parece demasiado. Los afectados son nuestra principal prioridad. Se han movilizado ayudas, ya sólo del Estado más de 400 millones de euros de un total de 550,5 millones, se contabilizán en más de 16.000 los beneficiarios, además de las ayudas de la Comunidad Autónoma o del Cabildo. El esfuerzo y el compromiso de todas las administraciones es seguir trabajando para agilizar todos los trámites y que las ayudas puedan llegar a los afectados aún más rápido.

¿Cree que hay instrumentalización política por parte de algunas de ellas?

Creo que la catástrofe es de tal dimensión que está por encima de cualquier interés partidista. Es más, creo que la colaboración institucional está siendo clave, lo fue durante la erupción y lo está siendo durante la reconstrucción, no se ha olvidado a la isla. Es nuestra isla, y la de nuestros hijos y nietos. Cualquier puesto político es temporal, pero lo que hagamos ahora permanecerá para las futuras generaciones.

El Defensor del Pueblo ha abierto una actuación de oficio sobre la respuesta de las administraciones. ¿Qué espera de esa resolución?

En enero el Defensor del Pueblo inició de oficio una actuación para conocer el papel de las administraciones y el pasado día 6 de junio se le entregó un informe con las actuaciones realizadas que muestran el compromiso, el proyecto colectivo y el esfuerzo realizado para solventar los daños acaecidos por el volcán.

Aún hay 400 personas alojadas en hoteles, la entrega de viviendas provisionales está siendo lenta. Hay problemas en los ayuntamientos afectados – Los Llanos, Tazacorte y El Paso–, al menos 87 familias se tendrán que trasladar a otros municipios. ¿Qué se va hacer al respecto?

Trabajar, trabajar y trabajar como hasta ahora: viviendas modulares, ayudas de alquiler, aprovechamiento de suelos rústicos, generación de terrenos edificables, etc. para que la cifra siga bajando, sobre todo cuando la situación de las emanaciones de gases se mantiene y se suma a los afectados que han perdido su vivienda quienes no pueden acceder a ella.

¿Qué se va a hacer con la carretera entre el Tazacorte y Puerto Naos, que se planteó como infraestructura necesaria pero hay vecinos que la rechazan, Más Canarias la ha llevado a la fiscalía y hay colectivos que aseguran que no hace falta?

Hay varias alternativas y se están trabajando en ellas para elegir la mejor desde el punto de vista técnico, de movilidad ciudadana, que genere el mínimo daño posible y que sea también de futuro a largo plazo de la isla.

¿No cree que el Cabildo y los ayuntamientos afectados están aprovechando las circunstancias para hacer obras que nada tienen que ver con la crisis volcánica, tal como sostienen algunos sectores?

Todos los ayuntamientos tienen, además de las medidas específicas relacionadas con la crisis volcánica, las propias de su gestión ordinaria. Los municipios tienen que seguir funcionando y ello implica diversas actuaciones.

El plan de reconstrucción del Gobierno regional no estará hasta después del verano, ¿cómo va a trabajar usted en relación a ese plan?

Coordinado con todos ellos. Hay distintos organismos trabajando: Gesplan, Gestur, Grafcan, grupos de trabajo interministeriales en el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Justicia, etc. Todos ellos comprometidos y compartiendo información para que plan de reconstrucción sea el mejor para La Palma. Tenemos una isla maravillosa y sobre todo un pueblo palmero resiliente, esforzado, trabajador y que ama su tierra y que, entre todos, saldremos con más fuerza.

Es factible una medida para la agilización de los trámites administrativos en la adjudicación de las obras de reconstrucción? ¿Se descarta el real decreto? El ministro Bolaños habló de otra herramienta legal distinta, ¿cuál sería y en cómo agilizaría los trámites?

Se están estudiando todos las mecanismos y herramientas legales que permitan ser lo más eficiente posible en los cometidos marcados y, a medida que se vayan concretando se irán dando a conocer y se irán sacando adelante. Todos estamos volcados en conseguir lo mejor para el futuro de La Palma.