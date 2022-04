NC redefine identidad y objetivos para crecer pero sin renovación

Nueva Canarias (NC) afronta el viernes y sábado en la capital grancanaria su V Congreso nacional con el que pretende ajustar sus estrategias y redefinir sus objetivos políticos a corto y medio y largo plazo, y con las vista puesta en las próximas citas electorales de 2023. El partido que lidera Román Rodríguez, que volverá a ser reelegido presidente con el aval de todo el cónclave, se ha puesto como meta fundamental crecer en el ámbito de todo el Archipiélago considerando que el periodo transcurrido desde su anterior asamblea, en 2017, ha conseguido consolidarse en un contexto político de gran dificultad tras superar la fase en la que los partidos de la llamada ‘nueva política’ le restaron visibilidad y apoyo en las urnas, sobre todo en el caso de Podemos.

Los nacionalistas recapitulan sobre su trayectoria de los últimos cinco años conscientes de que el contexto político, económico y social es de gran incertidumbre y de creciente preocupación en la ciudadanía canaria, y de que necesitan mensajes de proyección y actualizados que aporten soluciones a los problemas de la Canarias de estos tiempos convulsos. El partido escindido de ICAN/CC en 2005 rebusca entre algunos de los conceptos con los que gusta identificarse para intentar aparecer como una formación dinámica que engloba a variados sectores de la izquierda en las Islas no necesariamente nacionalistas. La idea de “canarismo progresista” que han acuñado como definitoria de su programa para la nueva etapa apela precisamente a ese mundo de la izquierda de inspiración isleña y moderadamente soberanista que antepone cualquier elemento de la política regional a los programas de los partidos estatales como PSOE o Podemos.

El nuevo enfoque da a entender que el nacionalismo al que apelaban hasta ahora pasa a un segundo plano y que la mirada sobre la realidad de las Islas es menos amplia, pero los dirigentes de la formación lo niegan aduciendo que el concepto de “canarismo” es una herramienta de mayor alcance que abre el proyecto a otros espacios progresistas y agrupaciones de electores de todas las Islas para un “frente amplio” que aspire a los “máximos niveles de autogobierno, de soberanía y capacidad real de decisión en los ámbitos políticos, económicos, energéticos y alimentarios en función de la madurez y los democráticos deseos de la sociedad”, según reza uno de los enunciados de la ponencia política que se debate en este V Congreso de NC.

De hecho, tal como reconoce Román Rodríguez, la “gran asignatura pendiente” de la organización es “ampliar la base electoral” en la provincia occidental porque pese a los diversos intentos y proyectos de implantación, NC no ha logrado asentarse como ese nacionalismo progresista que aspiraba a concitar las simpatías y el apoyo de sectores de CC o del PSOE, así como otros movimientos de la izquierda. Esas dos ideas básicas, la de redefinir la identidad del proyecto suplantando la esencia nacionalista por la de “canarista”, y la de aglutinar a distintos sectores progresistas, son los dos principales 'leit motiv’ del tagoror de NC sin que previamente la formación haya despejado qué hay de la famosa “unidad nacionalista” con CC que siempre estuvo sobre la mesa de la dirección y de las bases del partido. “Nosotros no somos los exclusivos representantes de ese espacio amplio que es el canarismo. Pero se tienen que compartir ideas y proyectos, y con esta dirección política de NC, no es posible esa unidad”, señala Rodríguez, quien considera que el partido que lidera Fernando Clavijo está en otra sintonía de onda política e ideológica.

Todo este proceso de reflexión y aprobación de nuevos objetivos se lleva a cabo en un marco interno de inmovilismo que contrasta con ese dinamismo programático del que NC pretende hacer gala. La figura de Román Rodríguez se mantiene como líder indiscutible sin que por el momento aparezca en la trastienda ningún otro nombre con capacidad o ambición de tomar las riendas a corto y medio plazo pese al protagonismo que van a desempeñar en este congreso algunas de las líderes municipales como la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández, o el alcalde de Tacoronte, Daniel Díaz, así como la presidenta de NC en Tenerife, Carmen Nieves. Otros líderes históricos de la formación, como el presidente del cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales: el diputado en el Congreso, Pedro Quevedo; o el secretario de Organización, Carmelo Ramírez, mantienen sus áreas de influencia y son puntales a los que nadie parece discutir, al menos de manera pública. La propia vicepresidencia y la consejería de Hacienda en manos de Rodríguez están abastecidas en sus principales cargos por cuadros del partido.

Sin autocrítica

No es el objetivo de la cúpula de NC hacer un congreso de renovación o cuestionarse determinadas dinámicas de la vida interna, como tampoco lo es hacer un ejercicio de autocrítica por los posible errores en los últimos cinco años tanto en el ámbito interno como de gestión. No obstante, una las propuesta para la asamblea que comienza hoy es la modificación de los estatutos para que los órganos internos sean más operativos y se refuerce la presencia de los jóvenes.

Es en el ámbito de la gestión donde la formación nacionalista pretende poner el énfasis para destacar estos tres últimos años de presencia en el Gobierno regional, así como la labor llevada a cabo desde 2015 en el Cabildo de Gran Canaria, y en los ayuntamientos donde se mantiene la alcaldía o se gobierna en coalición, como es el caso de Las Palmas de Gran Canaria. Obviamente, el escaño en el Congreso, que Quevedo tiene que ceder en junio a CC, es otro de los hitos de referencia de esta remembranza política en el seno de NC. Aunque no se va a hacer un balance formal de la acción del partido en cada una de estas instituciones o cargos, la ponencia política, muy masticada en las asambleas locales y con una visión al parecer muy municipalista, sí destacará esa labor de gestión en unos años extremadamente complejos por la pandemia y sus efectos económicos y sociales, o la crisis migratoria, sin olvidar los problemas actuales consecuencia de la guerra en Ucrania y el encarecimiento de los precios energéticos.

El apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, las relaciones de Canarias con el Estado, o las tensiones que estos dos ámbitos de actuación han provocado en el seno del ‘pacto de las flores’ en las Islas, del que es el segundo principal socio, serán otros de los elementos a analizar en el tagoror de NC. Pero la dirección del partido cree precisamente que el papel desempeñado en esos ámbitos es el que ha permitido a Canarias mantenerse a flote en los momentos más duros de la crisis por la pandemia, aprobar presupuestos “históricos”, o aprobar en las Cortes los nuevos Estatuto y REF, más allá de considerar que hay acuerdos en todos esos ámbitos que están por cumplir y que habrá que seguir reclamando en la nueva era del “canarismo progresista”.