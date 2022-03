Espino denuncia «despilfarro» y Torres la tacha de «tránsfuga»

Vidina Espino escenificó ayer una imagen nítida de lo que va a ser el año que resta para las elecciones de 2023. Se sentó en bancada de Coalición Canaria (CC), partido con el que ha fichado tras abandonar Ciudadanos, y, como portavoz del Grupo Mixto, realizó la intervención más dura de la oposición, más incluso que la de los nacionalistas. La exdiputada de Cs protagonizó un encendido debate con el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, al que criticó el fracaso total en la lucha de la pobreza en Canarias, la poca implicación en la inmigración y dejar sin ejecutar más de 500 millones de euros mientras aumentan las listas de espera y las colas en la Seguridad Social. No solo reclamó al presiente que saque su cabeza «del coche oficial y mire a la gente que va dejando en la cuneta» sino que demandó que cese al viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, por las «indecentes comilonas» a las que, asegura, éste acudió e invitó a «los más ricos» en «los mejores restaurantes» del Archipiélago, mientras «miles de canarios hacían colas en los comedores sociales».

Torres no pudo contenerse y le recriminó que no devolviera su acta como diputada en el Parlamento después de abandonar Ciudadanos. Para el presidente, Vidina Espino se representa a sí misma y no al partido por el que fue elegida, o lo que es lo mismo, evidenció su condición de tránsfuga para rebatir las críticas de la diputada. Reprochó el «populismo y la demagogia» de Espino, y puso en duda su «coherencia» por ocupar su escaño después de abandonar el partido con el que lo obtuvo, Ciudadanos.

Las personas que votaron a Ciudadanos «son de una ideología muy diferente de la que usted dice ahora que apoya», le recriminó Torres, poniendo de manifiesto que ahora opta por colaborar con Coalición Canaria, pero cuando estaba en la formación naranja criticaba a esta organización.

El presidente insistió en que no entendía que Espino justificara su marcha de Ciudadanos porque su partido había traicionado el REF, cuando precisamente Ciudadanos votó en 2018 en las Cortes Generales contra el Régimen Económico y Fiscal y la diputada se presentó por ese partido a las elecciones un año después, en 2019. Por tanto, Torres focalizó prácticamente en el transfuguismo su respuesta a Espino, y en vista de que ella insistía en pedirle el cese de su viceconsejero por organizar comidas con empresarios por un importe de 13.000 euros, Torres respondió que fue con una asociación y para acordar un proyecto para obtener fondos europeos por la pandemia. «Usted se queda en el Parlamento de Canarias y tiene que dimitir quien ha hecho un contrato con legalidad», se asombró Torres. «No estamos ocupando un espacio individual, el sillón no nos corresponde» y «las personas que se presentaron con usted en la lista de Ciudadanos pueden pensar que está ocupando el escaño», espetó.

Vidina Espino también centró sus críticas a las malas cifras en pobreza y afirmó que Canarias es más pobre que hace dos años y tres de cada diez canarios (el 29% de la población) se encuentra en situación de pobreza. «Ésta es la realidad y no hay manera de esconderla o disfrazarla. Lo único que tenía que haberse planteado este Gobierno es salvar a las familias de este desastre», aseguró.

La diputada criticó que el Gobierno diga que la «gran solución» es el Ingreso Mínimo Vital, cuando en las Islas se han rechazado ocho de cada diez peticiones, o que sólo hayan dedicado cuatro millones de euros más al «último cartucho» para ayudar a las familias en situación de dificultad, como es la renta ciudadana.

También denunció que los ministros del Gobierno de España ya no le hacen caso a La Palma, cuando vinieron como «moscas» por el foco mediático del momento propiciado por la erupción del volcán.