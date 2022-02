Canarias se planta ante el Estado al superar su límite para acoger menores

Canarias está al límite y sola. Los centros de acogida de menores migrantes no acompañados han alcanzado su tope con 2.819 niños. El Gobierno autonómico lanza una nueva llamada de socorro al Estado y advierte de que si llegan más menores en patera al Archipiélago el Ejército tendrá que habilitar carpas para alojarlos o el Ministerio del Interior se verá obligado a dejarlos en comisaría tras las 72 horas de custodia policial. Hasta ahora, el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres ha solicitado en varias ocasiones colaboración al Gobierno central, que no ha impulsado la ejecución y desarrollo de la estrategia de reparto entre comunidades autónomas. La Consejería de Derechos Sociales emprendió el año pasado una serie de encuentros bilaterales con autonomías y logró un acuerdo con once regiones para trasladar a un total de 208 menores, una cifra que se queda muy corta ante la llegada incesante de niños a las costas canarias. En el mes de enero arribó más de medio centenar de menores no acompañados, la mayoría a Lanzarote, lo que se ha precipitado el colapso de la red de acogida.

La directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, Iratxe Serrano, reconoce que ya no saben dónde buscar más alojamientos. «Hemos barrido todas las inmobiliarias, no hay recursos comunitarios» para atender tal demanda «y sigue habiendo municipios que no quieren menores migrantes porque creen que son conflictivos. Eso no es así, no se puede hacer política con estos niños», afirmó Serrano en declaraciones a Efe. En este sentido, lamenta que localidades como Haría se hayan negado a colaborar, obstaculizando el uso de inmuebles para tal fin. «Llevamos dos años y tres meses diciendo que hemos tocado techo y ya la situación es desesperante. Si llega uno más, Extranjería tendrá que decir dónde los llevamos, una vez que pasen 72 horas en comisaría. El Ejército tendrá que montar carpas porque no hay recursos para ellos», asevera.

El PP apuesta por la repatriación de menores y pide «no ser populistas con este tema»

Serrano reclama la intervención urgente de las administraciones que puedan ayudar a solventar este colapso en las próximas horas porque las pateras con niños seguirán llegando a Canarias. Además, la directora general lamenta que la situación no se solucione hasta que lleguen menores que permanezcan más de 72 horas en una comisaría.

Las Islas cuentan con 48 dispositivos de emergencia para acoger a menores no acompañados –30 en Gran Canaria, 15 en Tenerife y tres en Fuerteventura– que están directamente gestionados por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia, donde actualmente residen 2.253 niños. A estos hay que sumar los hogares que gestionan los cabildos insulares, que dan alojamiento a otros 566 menores. Gran Canaria acoge el 57,5% de los niños migrantes que están bajo la tutela del Gobierno regional y Tenerife, el 25,7%. Si bien a los menores no solo se les presta cobijo y manutención, sino que hasta que alcancen la mayoría de edad se les ofrece educación, cuidados sanitarios y todos los recursos que, en circunstancias normales, proveería su familia. De los 2.819 niños y jóvenes que están bajo la tutela del Gobierno regional, 1.282 están pendientes de hacerse las pruebas de determinación de edad.

208 traslados Canarias ha trasladado a 208 menores migrantes no acompañados a las comunidades autónomas con las que alcanzó un acuerdo.

El secretario general de CC, Fernando Clavijo, anunció ayer que se ha dirigido a Torres para que fuerce un debate y un compromiso del Gobierno central y del conjunto de la comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes que se celebrará este mes en La Palma sobre la crisis migratoria que afecta a Canarias, y particularmente sobre la «obligada» distribución de los menores. Clavijo aseguró que le ha hecho esta «petición expresa» al jefe del Ejecutivo regional «para que se incluya el asunto de la migración» porque «Canarias no puede resistir más la presión migratoria».

Solidaridad obligatoria

«Es absolutamente injusto, primero con las personas que vienen huyendo del hambre de la muerte y de la miseria, no solo el riesgo en que ponen sus vidas, sino que además se les está tratando de manera absolutamente indecente por parte del Gobierno de España», afirmó el también senador autonómico de CC. Resaltó en este sentido que «son niños y niñas que tienen derecho a ser tratados con dignidad y a tener un futuro, que es lo que están buscando, y ahora mismo no se pueden dejar almacenados en Canarias poniendo toda la responsabilidad sobre el Archipiélago».

Clavijo exige un acuerdo sobre migración en la Conferencia de Presidentes de La Palma

Clavijo cree que «es de justicia» abordar este asunto en la cumbre en La Palma y considera que el Gobierno central puede actuar en este sentido más allá de lo que decidan cada una de las comunidades autónomas sobre si aceptar o no menores no acompañados tutelados por Canarias. El senador cree así que «lo que tiene que hacer el Gobierno es distribuir a los menores entre comunidades autónomas o si no que haga un decreto ley para repartir la solidaridad». Recordó las palabras pronunciadas en su día por Torres reclamando a las demás regiones «solidaridad obligatoria» y señaló que «esa es la idea que hay que trasladar desde el Gobierno central». «Tiene que haber una distribución por todo el territorio español para que se puedan insertar en la sociedad y ser atendidos de manera adecuada. Ahora mismo estamos cansados de verlos deambular por las calles. No puede ser que un Estado trate a los niños y niñas de esa manera», sentenció el líder de CC.

1.282 sin determinación de edad Un total de 1.282 menores están pendientes de la prueba de determinación de edad, según los últimos datos de la Consejería de Derechos Sociales.

Por su parte, el senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, criticó que Torres y la consejera de Derechos Sociales del Gobierno regional, Noemí Santana «se echen ahora las manos a la cabeza con el colapso de los menores con acompañados en Canarias» y se preguntó «qué es lo que ha estado haciendo el Gobierno regional en dos años». Según Ramos, la «escasa influencia» de Torres en Madrid ante el Gobierno central es lo que imposibilita un acuerdo para la distribución de menores, al contrario de lo que pasó en Ceuta con la crisis migratoria del verano pasado. Reclamó que, junto al reparto solidario entre comunidades, el Gobierno central lleve a cabo «repatriaciones» también de menores no acompañados porque «no podemos ser populistas con este tema».

2.819 menores En Canarias, hasta diciembre, había 2.819 menores extranjeros no acompañados bajo la tutela del Gobierno autonómico.

La portavoz del grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, reclamó al Gobierno autonómico que deje «de quejarse» y exija al Ejecutivo central que el reparto de menores migrantes entre comunidades sea obligatorio. La diputada pidió «cordura» a los partidos que conforman el pacto de las flores porque, a su juicio, es «una falta de responsabilidad enorme que PSOE y Podemos se estén echando la culpa unos a otros». Vidino pidió a Torres y a Santana que no sigan «callados ni achantados» ante la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. «Hablen con ellos y exijan que cambien la ley para que los menores puedan ser atendidos dignamente, porque no solo es importante el alojamiento sino también su correcta integración», subrayó.