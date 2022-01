«Aportaremos prudencia, sentido común y recuperaremos valores»

¿Cuál fue la motivación para la creación de su partido?

Los mayores nos sentimos engañados. Hace 20 años las personas se jubilaban tranquilas, pensando que tenían la vida asegurada, pero desgraciadamente eso ya no ocurre. Por esto, un grupo de personas mayores y jubiladas, en 2018, entiende que eso de salir a las calles a gritar y reivindicar no estaba sirviendo para nada y que lo que hay que hacer es dar voz en las instituciones a las personas mayores a través de un partido político y tener presencia en las grandes decisiones del país.

El partido no es solo para personas de la tercera edad, sino para quienes están preocupadas por su jubilación.

Nuestro lema es Por nosotros, por nuestros hijos y por nuestros nietos. Nuestro recorrido vital ya no será muy largo, pero tenemos una descendencia a la que queremos dejar un futuro de bienestar. Yo me sumé al proyecto porque me gustó el espíritu del partido, así como su decálogo social y político. Dentro de la organización tenemos el grupo 50+, un colectivo que se siente discriminado en el ámbito laboral; y otro que se llama Nietos en Acción, formado por jóvenes que creen en el proyecto de sus abuelos y de sus padres.

¿Qué propuesta hacen para resolver el problema de las pensiones?

Creemos que para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, y del resto de servicios públicos del país, es necesario gestionar bien los caudales públicos. Para esto hay que frenar el gasto inútil que se genera en las administraciones. España tiene un aparato político que no nos podemos permitir sostener. Nosotros somos de la cultura del ahorro. Hay muchas subvenciones que no se saben a dónde van y mucho despilfarro. Además, tenemos la idea de crear un Ministerio de la Tercera Edad, porque cada vez somos más longevos.

¿Qué aportaría su formación a la política en caso de llegar a las instituciones?

Aportaremos prudencia, sentido común y, sobre todo, recuperaremos los valores que ha perdido la sociedad actual. Los partidos tienen que cooperar para que el país funcione y entender que trabajan para la misma empresa. Nos preocupa la ruptura social generada por el enfrentamiento de las ideologías.

¿Son los mayores los grandes olvidados de los partidos tradicionales?

Sí. Padecemos discriminación por una cuestión de edad. Solo hay que ver lo que pasa con la digitalización de los bancos y la administración pública, que no está pensada para los mayores. Nadie se preocupa por quienes no saben manejar las nuevas tecnologías. Igual habría que pensar en la creación de oficinas de apoyo para que los mayores puedan realizar sus trámites. Esto será necesario durante diez o veinte años, porque los que vienen detrás ya tendrás habilidades digitales.

¿Su programa se centra en las personas mayores?

Tenemos programa a todos los niveles. No se puede llegar a las instituciones apostando solo por un tema. Sin tejido empresarial sería imposible mantener los derechos sociales, por lo que consideramos que hay que apoyar a los empresarios, que son los que levantan el país, crean riqueza y empleo. El partido se llama Tercera Edad en Acción, pero es para todos y de todos. Nuestro logo es 3E, que hace referencia a la tercera edad, pero también a los aspectos que queremos impulsar: economía, educación y ética.

Qué objetivo se marcan para las próximas elecciones.

Estamos creciendo tan rápido que no nos los creemos. Nuestro objetivo es presentarnos a todo lo que de verdad podamos. Con personas que nos den la garantía de que si se obtiene algún cargo responderán correctamente y actuarán según el espíritu del partido. Se nos quiere unir mucha gente, pero queremos ser un partido diferente y buscamos integridad, honestidad y transparencia.

¿Cuántos afiliados tiene ahora el partido?

Cuando fui elegida como presidenta había unos 80 afiliados. Nuestra expansión ha sido muy difícil durante la pandemia, porque uno de los colectivos más afectados por el virus ha sido la gente mayor. Ahora estamos cerca de los 2.000 afiliados en todo el país y Canarias va a la cabeza con unos 400.

¿Qué papel tienen los jóvenes en Tercera Edad en Acción?

Acabamos de empezar con los jóvenes. Son poquitos, pero están muy ilusionados. Nosotros tenemos un recorrido en política de unos pocos años, así que esto es una carrera de relevos. Están creciendo con el espíritu del partido y en el futuro podrán prestar un buen servicio al país, si escogen el camino de la política. Los jóvenes nos aportan ilusión y energía y, además, tienen conocimientos que nosotros no manejamos como, por ejemplo, las nuevas tecnologías. Todos somos maestros y alumnos a cualquier edad. Juntos formamos un tándem maravilloso.

"No somos ni de derechas ni de izquierdas. Ese es un planteamiento totalmente trasnochado y obsoleto"

¿Su partido es de derechas o de izquierdas?

No somos ni de derechas ni de izquierdas. Ese es un planteamiento totalmente trasnochado y obsoleto. La sociedad del siglo XIX, cuando empezaron las ideologías, era totalmente diferente a la actual. Ahora lo único que resta de este planteamiento es un residuo indeseable: la confrontación y la ruptura social. Tendemos a la globalización y hay que buscar soluciones globales, sin pensar si son de derechas o de izquierdas. Las soluciones buenas son las que son, independientemente de la ideologías.