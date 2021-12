La diferencias sobre las ayudas a La Palma ponen en riesgo la unidad política

La unidad política ante la catástrofe volcánica en La Palma ha sido puesta en cuestión este miércoles en el Parlamento de Canarias, ante la diferente percepción sobre las ayudas públicas a la isla que mantienen el Gobierno de Canarias y los grupos que lo apoyan y la oposición de CC, PP y Ciudadanos.

"No nos desmarcamos de la unidad", pero "no se nos puede pedir unidad ante la inacción", ha advertido, en referencia a la falta de ayudas, el diputado de CC Jonathan de Felipe, durante una comparecencia en comisión parlamentaria del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez.

La afirmación del diputado de CC ha molestado a la parlamentaria del PSOE Matilde Fleitas ("voy a intentar ser cordial en pos de la unidad", le ha replicado), y también al consejero Julio Pérez, quien ha pedido a la oposición que no divulgue "desinformación" ni promueva el derrotismo, la desconfianza en la recuperación y la desmoralización de los palmeros.

"¿Pueden decir eso y que no se les caiga la cara...?", ha replicado Julio Pérez a las afirmaciones de que "no se ha hecho nada".

El consejero dedicó gran parte de su intervención en la comisión parlamentaria a detallar las ayudas de "todas las administraciones públicas" para que la isla siga funcionando.

Pérez admitió que "es tan inmenso el daño" que todo el mundo tiene derecho a quejarse porque "probablemente ninguna ayuda sea suficiente".

Pero advirtió de que la reparación y la reconstrucción requieren financiación, inteligencia, unidad de acción y tiempo, y no se resuelve transfiriendo directamente dinero público "a los bolsillos" de los particulares, como de manera simplista da a entender, en su opinión, la oposición.

El consejero se refirió al dispositivo de emergencia con miles de personas, atención inmediata a los perjudicados, alojamiento en hoteles, procedimientos de acceso a casas y fincas, viviendas nuevas, comedores escolares gratuitos o un registro único para damnificados, y preguntó: "¿eso no son ayudas?".

También habló de medidas legislativas y organizativas, consorcio de seguros, erte específico, plan de empleo, financiación directa de ayuntamientos, bonificaciones fiscales, refuerzo de políticas sociales, compra de enseres, refuerzo de comunicaciones por barco, desaladoras, traslado de regantes, construcción de carreteras, suministro de teléfono, agua y luz sin interrupción...

"No hacemos bien diciendo que no se está ayudando", estas ayudas se han puesto en marcha en solo 70 días, no evitan el dolor ni la incertidumbre, se puede pedir más, pero no se puede simplificar y decir que los palmeros viven de la caridad o clamar que cuándo llegan las ayudas", dijo Pérez después de que Jonathan de Felipe, de CC, hiciera esa misma pregunta.

El diputado de CC afirmó que los afectados por el volcán están en situación de abandono, les falta asesoramiento y no saben cuándo recibirán ayudas. Les salva "la solidaridad y la caridad" de los particulares, sostuvo.

Está bien que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite La Palma, pero "no puede ir siete veces y que no se materialicen ayudas reales", insistió.

"No nos desmarcamos de la unidad, de la unidad ante la acción, no de la unidad ante la inacción, no se nos puede pedir eso", advirtió.

De Felipe dijo que la ciudadanía está confundida porque se habla de normas, decretos y anuncios que no se materializan, y lo que se requiere es agilidad administrativa, medidas extraordinarias y urgentes "para combatir algo tan elemental como el reto demográfico", porque la gente se está yendo de la isla.

"Para tener esperanza los ciudadanos necesitan tener un cronograma", también por su seguridad emocional, dijo.

Matilde Fleitas, del PSOE, mostró su total desacuerdo con el diputado de CC, al que acusó de confundir a los ciudadanos con la falta de ayudas cuando las administraciones trabajan con proyectos y programas que se materializan en la atención a las necesidades y en la protección de las personas durante la emergencia, así como en una reconstrucción que está en marcha para cuando termine la erupción.

"Las ayudas llegan, pero no confundan, no se reparten 200 millones directamente entre la gente", subrayó.

Astrid Pérez, del PP, también se quejó de que el Gobierno de Canarias hace "anuncios a bombo y platillo" y declaraciones de intenciones pero "la mayoría de las ayudas no han llegado".

Ricardo Fernández de la Puente, de Ciudadanos, afirmó que las ayudas anunciadas por Pedro Sánchez "no se han hecho efectivas" y no pueden quedarse en meras declaraciones de intenciones.

Francisco Déniz, de Unidas Podemos, se mostró comprensivo con la impaciencia, incertidumbre y desesperanza de muchos ciudadanos ante "un daño tan intenso" como es un volcán que sigue activo y que produce además un daño emocional que no se soluciona con dinero.

Pero señaló que la reconstrucción requiere tiempo y la colaboración de todas las administraciones, por lo que pidió que se mantenga la unidad política y no se repita constantemente que no hay ayudas cuando está caro que eso "no es verdad".

Melodie Mendoza, de ASG, incidió también en que es muy difícil cumplir todas las expectativas ante una catástrofe sin precedentes, pero consideró muy injusto decir que no hay acción cuando todas las administraciones están poniendo el mayor empeño.