«Cualquiera que intente sacar cuentas políticas de la emergencia está fuera de la realidad»

¿Cuáles son sus prioridades en este nuevo reto de ser la número dos del PSOE canario?

Salimos del congreso fuertes, unidos y con un documento que pone al PSOE en el centro de la proyección política de las Islas. Nuestro principal objetivo es seguir dando respuestas a la ciudadanía canaria, con especial atención a las emergencias. Desde el punto de vista interno la prioridad es ensanchar la organización, volver a recuperar la actividad de las casas del pueblo como puntos de encuentro e incentivar el debate. También queremos consolidar la mayoría social para que Ángel Víctor Torres vuelva a ser presidente de Canarias en 2023. Tenemos la maquinaria, el proceso congresual cerrado y por eso vamos a trabajar en este próximo año y medio en esos objetivos.

¿Admite el partido que hay que mejorar las cosas en la comunicación interna con los militantes y las agrupaciones?

Siempre hay que mejorar y formar a nuestra militancia, siempre hay que estar en contacto permanente con los afiliados porque son el engranaje que hace fuerte al PSOE. Aunque estemos en nuestro mejor momento como organización política no podemos dejar de pensar que el partido tiene que actualizarse de forma permanente, tiene que formar cuadros para el presente y para el futuro y debe estar preparado para todo. Somos conscientes de la necesidad de proyectar al partido a largo plazo y por eso tenemos este objetivo de que la militancia lleve nuestro mensaje a todos los rincones.

Los problemas internos surgidos en Arona, la dimisión del vicepresidente del Cabildo de La Palma o la ruptura del pacto con el PP en Lanzarote son síntomas de que algo no va bien ¿Qué conflicto le preocupa más?

Las dificultades son inherentes a las organizaciones políticas, tenemos que afrontarlas todas y cada una desde la serenidad y la tranquilidad y sabiendo que nunca se cierra la puerta a la vía del diálogo y del acuerdo. Este partido es grande, diverso, hay diferencias ideológicas lógicas y humanas evidentes y desde la serenidad hay que llegar a posiciones comunes porque la ciudadanía nos mira con muchas expectativas y debemos ser capaces de dar respuesta a la gente. Somos conscientes de que debemos buscar un espacio para solventar cualquier tipo de diferencias y en eso nos vamos a empeñar, la palabra debe ganar sobre cualquier problema interno y esta vez no será menos.

¿Ve movimientos en los partidos de la oposición para intentar desalojar al PSOE de instituciones en Lanzarote o La Palma?

Me parece insultante que en este momento alguien esté pensando en otra cosa que no sea frenar la emergencia que vive La Palma, es que no cabe otra cosa que estar atendiendo y dando respuesta a la gente que está perdiendo todo, en una situación compleja que va a durar mucho tiempo. Hablar de estas cosas me parece fuera de lugar cuando lo que debemos estar es al pie de la emergencia, lo otro no está en el planteamiento del Partido Socialista, es que ni hablarlo.

Pero el hecho es que están ahí porque la emergencia ha tapado estos problemas pero tampoco se pueden esconder ¿no cree?

Cualquiera que esté intentando utilizar una emergencia para sacar cuentas políticas está totalmente fuera de la realidad de lo que estamos pasando en Canarias y debería tener un rechazo mayoritario por parte de la sociedad. Está totalmente fuera de lugar ante lo que estamos viviendo y mostraríamos muy poca responsabilidad por cierto.

¿Cómo se está encauzando la pugna interna del partido en Gran Canaria?

Como ha dicho el secretario general del partido trabajamos para superar cualquier tipo de diferencia interna a la hora de acudir a los congresos insulares y locales que vienen ahora. Nos vamos a empeñar en que estos procesos den respuestas a la ciudadanía, lo más importante es que nuestra organización esté fuerte para afrontar los retos.

¿Va a intentar que no haya primarias entre Augusto Hidalgo y Sebastián Franquis?

Trabajaremos por el consenso, son dos perfiles de personas que tienen una reconocida trayectoria y son dos perfiles extraordinarios que tiene el Partido Socialista y por eso buscaremos el consenso sin duda alguna. Tenemos hasta finales de abril para renovar las organizaciones tanto a nivel insular como en las agrupaciones locales.

¿Lo que pueda suceder en Gran Canaria lo tiene que resolver la Ejecutiva regional o la federal?

Lo que suceda en Gran Canaria lo trabajaremos sin duda todas las partes siempre buscando el acuerdo.

¿Qué papel va a tener la nueva figura del secretario adjunto de Organización?

Para mí es un placer compartir con Manuel Fumero este camino dando apoyo a la Secretaría de Organización. Curiosamente con él compartí mi primer cargo orgánico en su Ejecutiva cuando fue secretario insular del PSOE de Tenerife, estuve con él en esa etapa y ahora volvemos a trabajar juntos con el objetivo común de fortalecer el partido y el liderazgo de Ángel Víctor Torres. Es una persona en la que confío plenamente y es bastante claro en sus opiniones, por lo que es más fácil trabajar. Hay un refuerzo a la parte interna de la organización con la asesoría jurídica, la formación de la militancia o el asesoramiento a las agrupaciones. Disponemos de un amplio bloque de áreas que vienen precisamente a atender y a reforzar la organización para tener un trabajo equilibrado y ser más eficientes.

¿Se está perdiendo el consenso y la unidad que se habían alcanzado con el Plan Reactiva y la erupción volcánica?

Espero y deseo que no pero entiendo que la legislatura aprieta y algunos se desesperan. Nosotros siempre apelamos a la altura de miras y a la unidad de acción, creo que el Gobierno siempre ha estado por encima de las diferencias para atender las emergencias, la oposición también ha hecho su papel pero considero que es el momento de seguir por este camino y espero que el deseo no apriete porque se acerque el final de la legislatura. La responsabilidad política debe estar siempre tanto al principio como al final del periodo legislativo.

¿El pacto de las flores se va a mantener hasta el último minuto de la legislatura? Da la sensación en ocasiones de que NC y ASG intentan marcar distancias con el PSOE y no hay criterios únicos en el cuatripartito.

Si todos los partidos del Gobierno tuviéramos el mismo discurso iríamos a las elecciones bajo las mismas siglas y no es el caso. Somos organizaciones diferentes que van a acabar la legislatura y la mejor prueba son los presupuestos de 2022. Hay buena convivencia, hay mucha responsabilidad y cada dificultad ha cohesionado más al Gobierno. Estoy segura de que este pacto durará hasta el último minuto de la legislatura.