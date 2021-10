«Responsabilidad» y «lealtad» en las relaciones Canarias-Estado

De todas formas Gómez subrayó que en el trámite parlamentario las cuentas estatales tendrán margen de mejora a través de las enmiendas parciales. El dirigente socialista diferenció la interlocución con Coalición Canaria (CC) de la que se desarrolla con Nueva Canarias (NC). De la primera formación el dirigente socialista considera que la negociación no es viable porque para que se dé «tiene que haber una voluntad real y constructiva» de llegar a acuerdos, algo que, a su juicio, no se da. Por ello reprochó a CC que no se preste a un acuerdo tras la reciente reunión de la formación nacionalista con el ministro Félix Bolaños. «Si en vez de voluntad real lo que hay es interés político de no mejorar nada es difícil llegar a acercamientos», lamentó. Gómez dijo con rotundidad que es «falso» que la financiación territorializada favorezca claramente a Cataluña y recordó que las inversiones van variando cada año en función de las prioridades y el volumen de fondos que se requiera para las infraestructuras de cada comunidad.

Situación distinta es el diálogo con NC. Sin «dar nada por hecho» respecto al partido que preside Román Rodríguez, sí indicó que «las sensaciones son buenas» porque esta formación muestra una «posición constructiva» aunque también «reivindicativa».

En relación con los presupuestos generales del Estado, el diputado por Santa Cruz de Tenerife garantizó que las cuentas se aprobarán y que no habrá necesidad de prorrogar los presupuestos de este año. Como encargado de negociar en la Cámara Baja con el resto de grupos, Gómez aseguró que se está avanzando en el espacio de diálogo y búsqueda de acuerdos que ha abierto el Gobierno de Pedro Sánchez tras la última remodelación del Ejecutivo y que también supuso importantes cambios en el grupo parlamentario tras la salida de Adriana Lastra de la portavocía socialista. «No habrá concesiones que lleven a la confusión», indicó en referencia a las peticiones de los distintos nacionalismos con los que tiene que dialogar el PSOE para lograr la mayoría suficiente que respalde las cuentas estatales. Poco después de la intervención de Gómez en el Foro tanto el PNV como ERC confirmaron que no presentarán enmiendas a la totalidad a los presupuestos, por lo que se despeja el camino para que se puedan aprobar en tiempo y forma en diciembre.

Héctor Gómez elogió la gestión del presidente Ángel Víctor Torres en los distintos «desafíos» que ha tenido en lo que se lleva de legislatura. Destacó la «madurez y fortaleza» con la que el Gobierno canario está afrontando la coyuntura de incertidumbre, como la que ha determinado, entre otros factores, la crisis global desatada por el Covid-19, además de encarar, con todas sus consecuencias, un cero turístico y afrontar ahora la gestión de la erupción volcánica activa en La Palma.