El Gobierno de Canarias avisa que habrá ‘rebelión’ si Madrid toca el REF en Sociedades

En cualquier caso, confía en que el Gobierno de Pedro Sánchez cumpla con su compromiso y deje a las Islas exentas de ese tipo mínimo en el impuesto de Sociedades. «Todo hace pensar que no se va a producir esa circunstancia», añadió. Es más, aseveró que toda la información recogida entre las diferentes consejerías con sus correspondientes ministerios, así como desde Hacienda y Presidencia «parece indicar que el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado será «satisfactorio» en «los elementos que son relevantes para las personas» además de en el cumplimiento del REF. Se refirió a la importancia de la revalorización de las pensiones, el incremento de los salarios de los empleados públicos o a la mejor dotación de los importes para la Ley de Dependencia, que «van a ser positivos para Canarias».

No obstante, el Gobierno de Canarias está «preocupado» por que el Ministerio Hacienda incumpla el REF en la aplicación del tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Si las Islas no quedan exentas de este nuevo tipo se recortará el diferencial fiscal en deducciones y bonificaciones esenciales para las empresas radicadas en Canarias.

Olivera destaca elementos clave en las cuentas estatales como el aumento de las pensiones

El nuevo tipo prevé un suelo de tributación del 15% para todas las empresas integradas en grupos o que facturen más de 20 millones anuales. En Canarias, con las deducciones fiscales del REF, como la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC) o las ayudas a las producciones de cine, entre otras, se tributa por debajo de ese mínimo,

Según Olivera, han mantenido conversaciones con el Ministerio de Hacienda en ese sentido y esperarán a que se presenten los presupuestos en el Congreso el miércoles para conocer cómo queda el texto de ese nuevo tipo fiscal. Olivera aseveró que se ha hecho un seguimiento «especialmente cercano» al tema de la tributación mínima en el impuesto de Sociedades. En el proyecto de ley de presupuestos de 2019 se había propuesto una redacción para ese tipo fiscal mínimo que resultaba incompleta porque había incentivos que no se veían afectados, como una parte de la RIC y la Zona Especial Canaria (ZEC), pero otras deducciones «quedaban truncadas», recordó. «Se había trabajado para corregirlo pero nunca vio la luz porque ese proyecto de ley no llegó a transformarse en ley, pues no se llegó a aprobar y fue lo que provocó que se convocaran elecciones generales», evocó. Olivera no puede dar certeza de que en esta ocasión sí se explicita en el texto que todas las deducciones del REF quedan exentas de este tipo mínimo, y lo comprobará el miércoles cuando las cuentas estatales lleguen al Congreso.

Si no se exceptúa a Canarias afectaría a las deducciones por inversiones (DIC) en activos fijos nuevos; en territorios de África Occidental; a las ayudas por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo; a las actividades de innovación tecnológica; a las de apoyo al emprendimiento y actividad económica; a la reducción a la base imponible por la dotación de la RIC; a la bonificación del régimen especial de las empresas productoras de bienes corporales o a la bonificación de las entidades inscritas en el Registro Especial de buques.