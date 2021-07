El Gobierno de Canarias parece dar algunos tumbos, marchas adelante, marchas hacia atrás, en las decisiones para atajar el coronavirus. Todo apunta a que se cambió de nivel en Tenerife cuando no se debía y ahora nos vemos obligados a cerrar en un momento en el que la hostelería necesita abrir y recuperar clientes.

Lo primero, decir que el Gobierno de Canarias, todos los jueves, toma las decisiones en el ámbito sanitario siguiendo los criterios científicos y técnicos. Frente a quienes dicen que no entienden qué criterios se siguen yo respondo que el mismo día del Consejo de Gobierno, y con los datos de esa mañana, se evacúa un informe que termina proponiendo el paso de la islas a un nivel o a otro, o el mantenimiento, según cómo esté desde el punto de vista epidemiológico. Lo hemos hecho durante 16 meses, lo estamos haciendo ahora y lo vamos a seguir haciendo en un futuro, es decir, no es una decisión que tenga un cariz político aunque lo tome un órgano colegiado político. A nadie le gusta que una isla tenga que asumir nuevas restricciones, nadie quiere cerrar el interior de un restaurante pero hay evidencias científicas probadas. Ahora tenemos, según la OMS y los expertos, la quinta ola y o somos conscientes de que ese es el problema que tenemos que resolver o nos veremos con aspectos superficiales que alejarán el objetivo a conseguir, porque de esto dependerá la economía. Y hoy tenemos que concienciar a los jóvenes, a los que no están vacunados, hay que decírselo a ellos y a sus padres, que tengan responsabilidad, porque también los jóvenes enferman y también los jóvenes pueden morir, y ahí tenemos un sector que aún no está vacunado y puede afectar también al plano económico. Concluyo: no hemos dado tumbos, hemos tomado decisiones y mayoritariamente creo que se ha acertado.

¿Cómo atajar el aumento de los casos entre los jóvenes?

Hay que vacunar al máximo y dependemos de los suministros de los laboratorios. Canarias está haciendo un trabajo ímprobo y tenemos que intentar llegar al 70% antes de que acabe el verano y cuando finalice agosto estemos hablando de un 80-90% de la población vacunada. Hemos bajado las edades, la gente está pidiendo cita, y en Canarias se está vacunando.

A lo largo de esta crisis sanitaria nos hemos encontrado en varias ocasiones con que Canarias va mal cuando los países emisores de turistas van mejor y viceversa. ¿Cuándo vendrá el turismo sin el que es inimaginable una recuperación económica sostenida?

Hemos dado un paso importante que es el certificado verde, en vigor desde el 1 de julio en el espacio Schengen. Es clave. Lo veníamos pidiendo, no lo logramos. Pero ahora mismo tienes un certificado verde que no te impide que tengas tránsito en el espacio Schengen para moverte si estás doblemente vacunado, si has padecido la enfermedad o si llevas un certificado negativo de test. Y eso es un avance y el Reino Unido se incorporará en el mes de julio. La realidad es que el virus no está más debilitado, tiene la misma fuerza que hace un año, lo que pasa es que tenemos una coraza y un escudo, que es la vacuna, y por tanto le cuesta más entrar en nosotros. En estos momentos, ¿qué tenemos en Canarias? Una importante presencia del turismo canario, basta ver los movimientos que hemos tenido entre islas que son los que están ocupando los hoteles, además de un turismo peninsular y también alemán y de otras índoles. Pero es insuficiente. Y, por tanto, estamos en el mes de julio, luego agosto, y nos queda la gran asignatura, que es el otoño. Nosotros tenemos que llegar fuertes al otoño con una amplia sociedad vacunada, y también en los países de origen, para que estos meses sí sean los de la recuperación inicial del turismo porque ahí no vamos a tener competencia. Hoy es más difícil competir. Croacia tiene la misma climatología que nosotros, pero también la Costa Brava, Andalucía... Pero en septiembre, octubre, noviembre y diciembre no. Y ahí es donde tenemos que estar fuertes.

¿Cuándo cree que podrá gobernar y dejar de apagar fuegos o apagar fuegos es gobernar a finales del primer cuarto del siglo XXI?

Quedan dos años de esta legislatura complicada y espero que los próximos dos años nos permitan empezar a hacer gestión. Dos años en los que los problemas seguirán siendo el día a día, pero espero que no sean el total del día y poder enfocar lo que fue nuestro programa de gobierno: tener una Canarias mejor que la que recibimos, y eso está complicado por la covid. Pero también creo que de no haber gobiernos progresistas en las instituciones con esta pandemia, hoy el desequilibrio en Canarias sería mucho más alto.

Parece claro ya que no podrá dejar una Canarias mejor que la que recibió.

Es verdad, porque si tú partes del 20% de desempleo y te para la economía la llegada de un virus es de incrédulos pensar que se le puede dar la vuelta a esa situación. ¿Qué tenemos ahora? Me acusan de que a veces soy demasiado optimista, pero en esto soy realista. Nosotros tenemos ahora un adelanto de los fondos europeos y una especie de gran plan de rescate que es una oportunidad. Toda crisis lleva consigo una oportunidad que no hubiésemos tenido de no llegar la covid. Y es aquí cuando apelo a la unidad de acción para solventar los problemas porque ésta es una actuación de varios gobiernos, y cuando lo decía en Madrid esta semana no me refería a los gobiernos de España sino me refería a los gobiernos de Canarias, porque la buena materialización de esos fondos y la verdadera transformación de Canarias tiene fecha límite, que es el 2030. En ese año tendrán que estar consumidos todos los fondos, los ordinarios del periodo 2021 al 2027, más de 2.400 millones, más los 630 millones de los fondos React-EU que acaban en 2023, y los 3.000 a 4.000 millones que finalizan en el 2026 del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Por tanto, tenemos hasta el año 2030 para una transformación de Canarias, y compete a tres gobiernos de Canarias. Y habrá que llegar a un acuerdo porque no tenemos una bola de cristal para saber cuáles van a ser los próximos gobiernos. Nosotros estamos poniendo las bases, estamos compartiéndolo con quiénes están en la oposición, con los agentes sociales y económicos, para que estos fondos realmente en el año 2030 logren una Canarias que sea más resistente a otras crisis. Canarias, que tiene que cumplir con Europa y son muy exigentes, apuesta claramente de aquí al 2030 por esa transformación sostenible, porque no tenemos más prórrogas y si fracasamos será seguramente por el actual gobierno, y haremos todo lo posible para que no sea así, pero no nos equivoquemos: también por los siguientes, y por eso hace falta ese gran acuerdo institucional, político, social y cívico para que caminemos sabiendo qué queremos hacer en Canarias.

¿Tiene ganas de repetir a ver si se encuentra con una legislatura con menos dificultades o tiene ganas de dejarlo todo ya?

Vamos a ver, nos vamos haciendo mayores y está claro que también esta etapa ha sido dura, pero no solo para nosotros, dura para la gente; la peor etapa de nuestra vida. Indudablemente nosotros nos hemos presentado con un proyecto distinto que queremos culminar y no hemos podido hacerlo en estos dos años de adversidades permanentes. Quedan dos años que son apasionantes, porque justamente tenemos que gestionar todos estos recursos que nos llegan. La gente dirá si merecemos esa prórroga; yo creo que sí. Por lo menos creo que los ciudadanos perciben que este Gobierno está haciendo lo máximo que puede.

¿Cuándo va a anunciar su decisión de continuar o no?

Orgánicamente [como secretario general del PSOE] es la primera decisión, porque tenemos un congreso este mismo año y aún no lo he anunciado. Tenemos un verano por delante y creo que las cosas se están haciendo bien. Hemos conseguido una representación institucional como nunca, también hemos cohesionado la organización aunque eso no significa que no tengamos momentos en los que hay criterios distintos, pero somos un partido básico para el presente, como lo fuimos en el pasado, y para el futuro, y un partido de gobierno. Y con respecto a lo que es la parte institucional [como presidente] pues lo mismo. En las próximas semanas se deshojarán las margaritas.

¿Se siente solo en ocasiones o se siente apoyado por sus socios del pacto de las flores?

Sinceramente me siento lo segundo. Estábamos confinados y unos decían si hacían de comer o leían el libro que nunca leyeron, pero nosotros no tuvimos confinamiento. Los que estábamos en el Gobierno regresábamos a casa por la noche y todos estábamos siempre conectados y fueron momentos muy duros. Aquello unió al Gobierno, con sus miedos, con sus dificultades, con nervios, unió al Gobierno, y creo que cuando las cosas van mal es cuando las sociedades se rompen o se unen más. Yo seguiré tendiendo la mano a la oposición. Cada vez que se acercan las elecciones es más difícil. Cada uno irá posicionándose, pero es lo que acabo de decir antes, que esta crisis es para varias legislaturas y hace falta más que nunca criterios de Estado para salir adelante.

El vicepresidente Román Rodríguez consideró poco satisfactoria, en una entrevista en este periódico, la gestión de Derechos Sociales. ¿Usted está más satisfecho que Román Rodríguez de esa gestión?

En esa entrevista hacía autocrítica, porque decía que era una labor de todos incluyendo, lógicamente, al resto de los socios del Gobierno, al presidente y al consejero de Hacienda. Partíamos de unas dificultades obvias de pobreza. Hay personas que están pidiendo a los bancos de alimentos, hay quiénes exigen lógicamente tener el Ingreso Mínimo Vital pronto o ser perceptor de la Prestación Canaria de Inserción, entre otras cuestiones. La gestión tiene que ser valorada con los datos objetivos, es decir, a cuántas personas se llega hoy y a cuántas personas ha llegado antes. Lo que no podemos decir es que estamos satisfechos pero sí creo que se ha mejorado y se va a mejorar.

El vicepresidente también considera que los fondos de la UE se idealizan y no van a servir para darle la vuelta al sistema económico como promulgan los socialistas.

Yo creo que es la mayor partida económica que nunca ha recibido la Unión Europea, España y Canarias. El que esto sirva para transformar o no a Canarias será la herencia que entregaremos a la sociedad. Sí creo que tenemos una oportunidad única ante una quiebra social como la que tenemos en estos momentos y gracias a estos fondos tenemos una esperanza. Si no los tuviéramos ¿qué hubiese sido de nosotros? No hubiésemos podido salvar el presupuesto del 20, porque no teníamos ingresos, o sea que el presupuesto del año 20, del 21 y del 22 y justo del 23 saldrán adelante gracias a la deuda que emana de un acuerdo europeo. Al no tener ingresos ordinarios y tributarios podamos mantener el estado del bienestar.