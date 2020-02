NC pide al Gobierno que explique la devolución de malienses

El portavoz de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, pedirá al Gobierno de Pedro Sánchez que dé explicaciones en la Cámara baja sobre las devoluciones de ciudadanos malienses en vuelos desde Canarias a Mauritania. El diputado plantea distintas preguntas para los ministerios de Interior y de Asuntos Exteriores para conocer con exactitud cuál es el protocolo que sigue el Ejecutivo español para la repatriación de migrantes llegados en pateras y qué sucede con los ciudadanos malienses cuando arriban a Mauritania, si se quedan allí o los devuelven a Mali, un páis en guerra lo que ha provocado que 350.000 personas abandonen sus hogares.

Pedro Quevedo quiere saber además si el Ministerio de Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska, estudia la situación de cada una de las personas retornadas y el contenido de los convenios de repatriación con los países a los que se está devolviendo a ciudadanos que no proceden de los mismos, como es el caso de los 72 malienses deportados a Mauritania desde Canarias el pasado mes de enero.

Asimismo, interpelará al ministro de Interior sobre la situación de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y el trato que se les da a los migrantes. Nueva Canarias exige que se suspenda el sistema "carcelario" por el que se rigen los CIE en Canarias, para convertirlos en lugares que alberguen a los migrantes pero no les priven de libertad. Este partido defiende que estas personas llegadas en pateras a Canarias no están en estos centros por haber cometido un delito, si acaso una falta administrativa, y por tanto no pueden estar encerrados durante 60 días a la espera de ser repatriados. De hecho, otros inmigrantes de los que se hacen cargo ONG como Cruz Roja o la Comisión Española de Ayuda al_Refugiado (CEAR) se encuentran en albergues como la Casa del Marino, en Las Palmas de Gran_Canaria, en pisos o incluso en hoteles en total libertad.

Estas cuestiones serán secundadas por Coalición Canaria en el Congreso, con quien Nueva Canarias concurrió a las elecciones generales. Aunque Ana Oramas, diputada de CC, no votó con NC conjuntamente en la investidura de Pedro Sánchez -ella no le dio su apoyo y Pedro Quevedo sí- en el caso de la inmigración ambos partidos van de la mano en el_Congreso para que el Gobierno explique las devoluciones de malienses a Mauritania, aun a sabiendas de que corren el riesgo de que este país los devuelva a Mali de donde han huido por el conflicto bélico.

Nueva Canarias, que gobierna en las Islas con el PSOE y Podemos, tiene constancia de que una vez repatriados a Mauritania el destino final de estas personas es Mali. Para Pedro Quevedo lo principal es preservar los derechos de estos ciudadanos pese a que lleguen a Canarias por vía irregular. Aunque el ministro Grande Marlaska defiende que es legal la devolución de malienses o de cualquier ciudadano de otra nacionalidad a Mauritania si han llegado a España de forma irregular desde ese territorio o transitado por él, para Nueva Canarias se ha de garantizar la integridad de estas personas y las autoridades mauritanas, al parecer, no lo está haciendo al devolverlos a Mali.

Quevedo es además el portavoz de la Comisión de Cooperación Internacional y dependiendo de las explicaciones que reciba formulará en el seno de esa comisión proposiciones para que las adopte el Congreso.

Asimismo, el senador de CC, Fernando Clavjijo, también ha planteado preguntas en el Senado sobre estas devoluciones. En concreto, cuestiona cuántos emigrantes de Malí han sido repatriados a Mauritania desde Canarias durante 2019 y 2020.

Pregunta sobre el número de migrantes de Mali que expresaron su voluntad de pedir asilo y si el Gobierno central es consciente, como ha constatado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que los malienses son devueltos a su país por las autoridades mauritanas, con el riesgo que ello conlleva.

Fernando Clavijo quiere saber si se va a seguir aplicando el mismo procedimiento que hasta ahora con los ciudadanos de dicho país o el Gobierno del PSOE_y Podemos va a tener en cuenta definitivamente que se trata de personas que huyen de un país en conflicto. En este contexto, la Agencia de la ONU para los Refugiados cambió sus directrices de protección el pasado verano para solicitar a los Estados que brinden refugio a los malienses que huyen de su país, lo que en cierto grado implica que España debería darles protección o Mauritania tras ser devueltos.

Marlaska, en Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que se reunirá el jueves en Las Palmas de Gran Canaria con Fernando Grande Marlaska para tratar sobre la crisis migratoria, afirmó ayer que las devoluciones de inmigrantes se hacen respetando "de manera escrupulosa" los Derechos Humanos y asevera que no le consta que Mauritania envíe a Mali a las personas retornadas.

El presidente explicó a Efe que ha recibido información de cómo se lleva a cabo la devolución de inmigrantes irregulares y no tiene confirmación de que, como han denunciado varias ONG, los malienses sean devueltos por Mauritania a su país, contra el criterio de Naciones Unidas.

Torres indica que la petición de asilo se tramita con los protocolos establecidos y "hay quienes lo han pedido y lo han logrado y quienes lo han pedido y se les ha denegado, porque no les corresponde". El presidente explica que "las devoluciones se llevan haciendo años. En los últimos, se han hecho devoluciones a Senegal y a Mauritania, como se hace ahora a través de convenios entre países que buscan una solución a la inmigración legal", agrega el presidente canario.

En su opinión, lo que no puede ser es que "ante el drama de personas que tienen que huir de su casa y perdiendo la vida en muchos casos, no se actúe con los protocolos máximos de seguridad". A su juicio, hay que trabajar en el origen para que los inmigrantes irregulares "no salgan", en el auxilio y la acogida cuando salen y en los procesos de devolución de acuerdo con la ley.

"Mal vamos haciendo de esto criterios partidarios, muy mal. Yo era alcalde de Arucas en 2006 (en el apogeo de la crisis de los cayucos). En Canarias gobernaban el PP y CC, el presidente era de Coalición. A mí se me llamó desde la Consejería de Derechos Sociales para ver si el Ayuntamiento de Arucas era capaz de acoger a jóvenes de Mali. Y los acogimos en el municipio sin tener la competencia", señala Torres.

Agrega que no le importó el color del Gobierno de Canarias ni del Gobierno de España porque había que buscar soluciones a un problema y "eso solo se hace desde la solidaridad".