CC en Fuerteventura reclama la apertura de un expediente a Ana Oramas

La Asamblea Insular de Coalición Canaria en Fuerteventura ha reclamado al Consejo Político Nacional de la formación nacionalista la apertura del expediente a la diputada Ana Oramas por no respetar la decisión del partido en la votación de investidura y ha temido que este comportamiento pueda sentar precedentes.

El coordinador de Asamblea Majorera (AM) y secretario insular de CC, Mario Cabrera, ha dicho que durante el encuentro "quedó bien claro que no debemos aceptar la normalización de este tipo de comportamientos que, mucho nos tememos, pueden sentar precedentes".

"Por eso la indicación que nos trasladaron a los miembros del Consejo Político Nacional es que reclamemos a los órganos competentes de CC la apertura de un expediente en tiempo y forma, porque en ello va también la credibilidad de esta organización ante sus afiliados y votantes", indicó.



Mayor autonomía política para AM

Por otro lado, la Asamblea Insular debatió sobre la necesidad de poner en marcha el procedimiento para dotar de mayor autonomía política y gestora a Asamblea Majorera con respecto a la estructura de CC, de manera que sirva para activar un proceso que conduzca a la confluencia de organizaciones nacionalistas en Canarias.

"La tarea es que AM promueva acciones, políticas y objetivos por encima de estructuras partidistas que hasta el momento no han podido avanzar de manera definitiva hacia esta confluencia. Para eso tendremos que trabajar en aspectos orgánicos internos en CC, pero también en acciones y conversaciones externas desde AM con otros colectivos", aclaró.