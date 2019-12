Greta Thunberg, aclamada al llegar a la Cumbre del Clima

La joven activista climática de 16 años Greta Thunberg ha visitado este viernes por sorpresa la Cumbre del Clima de Madrid, pocas horas después de haber llegado a la capital española en tren desde Lisboa.



Greta Thunberg, que tiene prevista una intervención en la COP25 el próximo lunes en un acto de Unicef, llegó pasadas las 11.00 al recinto ferial de IFEMA donde se celebra la conferencia de las Naciones Unidas.



Su inesperada llegada provocó un gran revuelo entre las participantes, algunos de los cuales se fotografiaron con la joven, quien intentaba abrirse paso en su recorrido por las instalaciones en medio de una nube de cámaras.



Greta Thunberg se unió después a los activistas de Fridays for Future que participaban desde primera hora de la mañana en una sentada y se unió a ellos en un círculo mientras cantaban y gritaban lemas como "¿qué queremos? Justicia climática ¿Cuando la queremos? ¡Ya!".



La joven participará por la tarde en la marcha por el clima que recorrerá el centro de Madrid a partir de las 18.00 horas. Antes, a las 16.30, ofrecerá una rueda de prensa en la Casa Encendida.



Greta Thunberg llegó este viernes a Madrid tras diez horas de viaje a bordo del Lusitania, el tren nocturno de Renfe que enlaza Lisboa con la capital española.



El tren llegó a la estación de Chamartín cumpliendo el horario previsto, las 8.40 de la mañana hora local (7.40 GMT), tras haber realizado un trayecto que incluye 17 paradas.



Tomorrow December 6th we strike again around the world for the climate!

I'll join the strike in Madrid at #COP25 18.00 at Atocha! See you there!#FridaysForFuture #ClimateStrike #schoolstrike4climate pic.twitter.com/bD5VYXFtqV