El helicóptero de la Vuelta a España descubre una plantación de marihuana

El helicóptero de la Vuelta a España 2019 ayudó a descubrir el pasado sábado una plantación ilegal de marihuana. Fue al final de la octava etapa, cuando el pelotón recorría las calles de Igualada, que las cámaras captaron desde el aire las plantas desde la azotea de un edificio.





Etapa 8 - Stage 8 | #LaVuelta19



???? Vive el último kilómetro de la victoria de @NikiasArndt gracias a @CarrefourES

???? Live the last km. of Nikias Arndt's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/XeXxlp7J19