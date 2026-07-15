Vivienda
Bustinduy ve "negociables" las demandas de PNV y Junts para consensuar decreto de vivienda
EFE
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha asegurado que las medidas que han pedido el PNV y Junts que se incluyan en el decreto ley de vivienda que prepara el Gobierno son todas "negociables", por lo que se ha mostrado convencido de que habrá un acuerdo antes de que termine el mes de julio.
"Junts y el PNV han hecho publicas sus demandas y creo que todas ellas son negociables, transitables y en el Gobierno estamos abordando la negociación teniendo en cuenta esas demandas y con la obligación de llegar un acuerdo para que el decreto salga adelante y estoy convencido de que así será", ha dicho el ministro en una entrevista en RNE.
Sobre la posibilidad de que el decreto incluya bonificaciones fiscales a los caseros que bajen el precio d los alquileres, Bustinduy ha recordado que, aunque no es su "modelo", Sumar está dispuesto a aceptarlas "en aras del bien mayor, que es que se proteja a 3,5 millones de inquilinos".
Según ha explicado, las bonificaciones fiscales que pide Junts tendrían así cabida "en un contexto de prórroga en el que se proteja a los inquilinos", de forma que "haya un instrumento o mecanismo para que los nuevos inquilinos se les baje" el precio del alquiler.
También ha recordado que, según el acuerdo al que llegó Sumar con el PSOE dentro del Gobierno, el decreto ley debe contener una prórroga reforzada de los contratos de alquiler, una regulación de los alquileres d temporada y de habitaciones y una fiscalidad disuasoria sobre los pisos turísticos.
Fuente: El Periódico
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