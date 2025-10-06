Oportunidad única para inversores:alquiler de local con terraza y gran escaparate en una de las zonas más activas de Tenerife Sur

La isla de Tenerife, conocida por su clima privilegiado y atractivo turístico, ofrece también una rica variedad de opciones inmobiliarias en el ámbito comercial. A continuación, detallaremos dos ofertas notables que destacan por sus características únicas y ventajas estratégicas, ideales para emprendedores y empresarios que buscan ampliar sus horizontes.

Alquiler de local en Las Caletillas-Punta Larga, Candelaria

Salida de local en alquiler en Las Caletillas Punta Larga (Candelaria) / Tucasa.com

En el dinámico municipio de Candelaria, específicamente en la vibrante plaza del Centro Comercial Punta Larga, se presenta una oportunidad única para aquellos que desean establecer o expandir su negocio. Este local comercial exterior se sitúa en la planta principal de una zona con alta afluencia de visitantes, constituyendo un lugar estratégico para cualquier emprendimiento.

Con un generoso tamaño de 122 m² útiles, el espacio se organiza en una estancia diáfana, lo que facilita enormemente la flexibilidad en la distribución interna según las necesidades del negocio. Destaca una impresionante terraza privada de 77 m², ideal para actividades que requieran exposición al aire libre o una conexión directa con los clientes, aumentando así la visibilidad del comercio.

Además, el local está rodeado de comercios consolidados y se beneficia de una amplia zona de aparcamiento, garantizando así un acceso cómodo y directo tanto para empleados como para clientes, lo que es esencial para negocios que dependen de una presencia continua del público.

Su versatilidad permite alojar una amplia gama de actividades, desde tiendas especializadas y servicios profesionales hasta almacenes o despachos.

La renta mensual se establece en 1.200 euros, acompañada de 660 euros de gastos comunitarios. Los servicios de vigilancia aseguran un entorno seguro y confiable.

Para más información, visite el enlace de Alquiler de local en La Caletillas-Punta Larga-Candelaria

Traspaso de negocio de estética en Costa Adeje

Venta de local en Costa Adeje / Tucasa.com

Otra opción destacada en la oferta inmobiliaria de Tenerife es un moderno Centro de Estética y Cosmetología Avanzado, ubicado estratégicamente en Costa Adeje. Operando con éxito desde 2016, este negocio no solo es rentable, sino que también goza del respaldo de una clientela regular gracias a su ubicación y servicios de alta tecnología.

El local dispone de 58 m2, distribuidos en tres oficinas completamente equipadas, una recepción acogedora y un baño, todo diseñado para facilitar la experiencia tanto para el personal como para los clientes. El negocio se transfiere con tecnología avanzada en cosmetología, incluyendo dispositivos de última generación para tratamientos faciales y corporales.

Entre los equipos incluidos destacan un láser triodo multifuncional, dispositivos de rejuvenecimiento, depilación y eliminación de tatuajes. La inversión está ya realizada, por lo que no requiere gastos adicionales iniciales, y además cuenta con personal cualificado dispuesto a capacitar a los nuevos propietarios.

Los clientes disfrutan de un estacionamiento propio y gratuito, lo cual es un importante atractivo.

El alquiler mensual es de 1.200 euros más los gastos de servicios públicos, que aseguran un entorno adecuado para el funcionamiento del negocio.

Para más detalles o para organizar una visita al centro, puede visitar Venta de local en Costa Adeje

En conclusión, tanto el local en Candelaria como el centro de estética en Costa Adeje representan oportunidades únicas en el mercado inmobiliario de Tenerife. Ambas opciones ofrecen una combinación de ubicación privilegiada, infraestructura adecuada y potencial de negocio que las posiciona como inversiones atractivas para los interesados en el ámbito comercial de la isla.

