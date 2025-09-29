Oportunidad en Tenerife: piso ático con piscina privada y azotea chill-out en Adeje por 289.000 euros

En un mercado inmobiliario tan diverso como el de Tenerife, encontrar propiedades que combinen ubicación estratégica, diseño arquitectónico y oportunidades de inversión es todo un arte. En esta ocasión, le presentamos dos opciones excepcionales: un ático en Playa Paraíso y un chalet adosado en Tijoco Bajo, ambas dispuestas a satisfacer las necesidades más exigentes de quienes buscan una inversión segura y un espacio para disfrutar del paraíso isleño.

¿Buscas un hogar? Más casas y pisos en Tenerife

Piso ático con piscina en Adeje, Tenerife por 289.000 euros

Salón de piso ático con piscina en Playa Paraíso (Adeje), Tenerife / Tucasa.com

Localizado en el idílico entorno de Playa Paraíso, Adeje, este magnífico ático de InmoParis destaca no solo por su ubicación privilegiada, sino también por las vastas oportunidades que ofrece a sus propietarios. Con un total de 100 m² perfectamente distribuidos entre interiores y zonas exteriores, esta propiedad es tanto un hogar ideal como una fantástica oportunidad de inversión, gracias a su Licencia Vacacional ya inscrita.

En el interior, encontramos un espacio armoniosamente distribuido de 50 m² con un luminoso dormitorio doble que incluye armario empotrado, un baño completo, una cocina americana equipada y un acogedor salón-comedor que se abre directamente a una terraza de 10 m². Esta terraza es el lugar perfecto para disfrutar del clima privilegiado del sur de Tenerife. El auténtico tesoro de este ático, sin embargo, reside en su azotea privada de 40 m², un oasis privado ideal para relajarse o disfrutar de días soleados con vistas despejadas.

El complejo residencial Albatros es sinónimo de tranquilidad y cuidado, con piscina comunitaria y zonas comunes agradables, cuya comunidad de propietarios implica una inversión mensual razonable de solo 98 EUR. Este ático no solo es un refugio personal, sino que también ofrece una conexión inmejorable con el entorno gracias a su proximidad a hoteles de lujo, restaurantes, bares y centros comerciales. La expansión vial proyectada potenciará aún más el valor de esta joya del sur de Tenerife.

Más información y fotografías de venta de ático con piscina en Playa Paraíso, Adeje o rellena el siguiente formulario con tus datos para que se ponga en contacto contigo:

Chalet adosado con jardín, terraza y vistas al mar en Tijoco Bajo, Adeje Norte, Tenerife por 265.000 €

Casa adosada en Adeje Norte, Tenerife / Tucasa.com

Ofrecido por Ideal Homes Tenerife, este chalet adosado en Tijoco Bajo, Tenerife Sur, se presenta como una opción ideal para aquellos que buscan estabilidad y confort en un entorno residencial. Con generoso metraje de 135 m², la propiedad se extiende en dos niveles bien definidos: el espacio perfecto para una vida familiar agradable y funcional.

En la planta baja se sitúan un amplio salón y una moderna cocina, además de un baño pequeño para mayor comodidad y una terraza que se abre a un jardín privado, brindando un espacio exterior adaptado a diferentes estilos de vida. La comodidad se completa con aparcamiento privado. Ascendiendo a la planta superior, nos reciben dos dormitorios que se benefician de un balcón privado y un baño completo. La guinda del pastel es su espectacular terraza superior de 30 m², que ofrece vistas inigualables al mar.

Situado en la codiciada área de Tijoco Bajo, el chalet garantiza una conexión rápida y eficiente tanto con la autopista sur como la norte, algo que es vital para la movilidad en la isla, haciendo de este lugar la base perfecta para una vida cómoda y accesible.

Toda la información que precises de venta de casa en Adeje Norte la tendrás si envías el siguiente cuestionario con tus datos:

Ambas propiedades resaltan lo que significa vivir en uno de los destinos más deseados del mundo. Desde la perspectiva de la inversión, tanto el ático en Playa Paraíso como el chalet en Tijoco Bajo ofrecen características únicas que mejoran el potencial de revalorización y disfrute a largo plazo. Contactar con InmoParis o Ideal Homes Tenerife podría ser el primer paso hacia la realización de su sueño de una vida en el paraíso canario.

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.