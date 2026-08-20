María Pisaca / El Día

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Una avería deja a 8.000 vecinos de Ofra sin agua

Alrededor de 8.000 vecinos de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, se han visto afectados por un corte en el suministro de agua potable provocado por una avería en la red principal de distribución. Aunque el abastecimiento se ha ido recuperando progresivamente en buena parte de la zona, durante la mañana de este jueves todavía permanecen puntos sin servicio, una situación que ha provocado especialmente el malestar de residentes de las 96 viviendas de García Escámez que aún siguen sin agua.