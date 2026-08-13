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La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife abrirá los desfiles del Carnaval de Notting Hill, en Londres
La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, Carla Castro, en representación de McDonald's y EL DÍA, abrirá, el próximo 31 de agosto, los desfiles del Carnaval de Notting Hill, en Londres, considerado el mayor festival callejero de Europa. Más información
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