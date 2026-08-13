Secciones

Es noticia
Rebajas en CanariasTiempo en CanariasSanta Cruz tiene que pagar 6,5 millones de eurosTerremoto en Colombia, última horaReina del Carnaval en Notting HillOposiciones de la Policía CanariaCD Tenerife
instagramlinkedin
La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife abrirá los desfiles del Carnaval de Notting Hill, en Londres

La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife abrirá los desfiles del Carnaval de Notting Hill, en Londres

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife abrirá los desfiles del Carnaval de Notting Hill, en Londres

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
RRSS WhatsAppCopiar URL

La Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, Carla Castro, en representación de McDonald's y EL DÍA, abrirá, el próximo 31 de agosto, los desfiles del Carnaval de Notting Hill, en Londres, considerado el mayor festival callejero de Europa. Más información

Últimos vídeos

Tracking Pixel Contents