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El funcionamiento del carril bus genera colas para acceder a la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife

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El funcionamiento del carril bus genera colas para acceder a la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife

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La playa de Las Teresitas, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ha recuperado este fin de semana, los días 1 y 2 de agosto, el carril bus como medida para facilitar el acceso de la población al principal arenal del municipio durante el episodio de altas temperaturas que afecta a Canarias. La iniciativa del Ayuntamiento capitalino ha generado colas para acceder a Las Teresitas. Más información.

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