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Momento del pleno de Santa Cruz de Tenerife en el que Patricia Hernández insulta a José Alberto Díaz-Estébanez

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Momento del pleno de Santa Cruz de Tenerife en el que Patricia Hernández insulta a José Alberto Díaz-Estébanez

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Santa Cruz de Tenerife
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Un "sinvergüenza" fuera de micro incendió este viernes, 26 de junio, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, pilló a la portavoz del Partido Socialista, Patricia Hernández, llamando "sinvergüenza" al concejal de Hacienda y portavoz de Coalición Canaria, José Alberto Díaz-Estébanez, mientras este realizaba su discurso en su turno de intervención. Más información

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