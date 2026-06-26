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Momento del pleno de Santa Cruz de Tenerife en el que Patricia Hernández insulta a José Alberto Díaz-Estébanez

Un "sinvergüenza" fuera de micro incendió este viernes, 26 de junio, el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, pilló a la portavoz del Partido Socialista, Patricia Hernández, llamando "sinvergüenza" al concejal de Hacienda y portavoz de Coalición Canaria, José Alberto Díaz-Estébanez, mientras este realizaba su discurso en su turno de intervención. Más información