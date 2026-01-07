Servicio Público
Bermúdez retrasa la Mesa del Taxi y evita el amago de protesta
El alcalde asegura que permanece abierto al diálogo y advierte: «No negociaremos con la presión permanente de la directiva de Élite Taxi»
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, reitera la posición firme del equipo de gobierno frente a las movilizaciones convocadas por Élite Taxi, colectivo al que responsabiliza de generar perjuicios directos a la ciudadanía y al tejido comercial de la capital.
Bermúdez confirmó que la Mesa del Taxi se celebrará el próximo lunes, una convocatoria que, según indicó, sigue siendo el espacio adecuado para canalizar las demandas del sector. El retraso de este órgano consultivo, aunque no vinculante, que se iba a reunir hoy es una oportunidad para intentar retomar el diálogo. Por ello, no suspende, sino que aplaza la concentración anunciada inicialmente para hoy en Tres de Mayo, aunque el portavoz de Élite Taxi, Miguel Ojeda, dijo ayer «que no sabía de dónde había salido esa información».
El regidor municipal insiste en que «si esta actitud de enfrentamiento sin sentido persiste en la directiva de Élite Taxi, serán ellos quienes perjudiquen el diálogo y nosotros obraremos en defensa de los vecinos y el servicio que deben prestar».
Tras la segunda concentración, celebrada el pasado viernes y que volvió a colapsar la avenida Tres de Mayo en menos de tres semanas, el regidor también advirtió que el Ayuntamiento no negociará bajo presión y reiteró que el Consistorio mantiene abiertos los cauces de diálogo institucional. «La manifestación del día 2 solo consiguió perjudicar a los vecinos y a los comercios», señaló Bermúdez. «Estamos y estaremos siempre abiertos al diálogo, pero no vamos a negociar con esa presión permanente de la directiva de Élite Taxi», subrayó.
El alcalde sostuvo que, desde la última reunión celebrada con el sector a mediados de diciembre, el Consistorio dio respuesta a las reivindicaciones planteadas, por lo que considera injustificada la continuidad de las protestas. «Ni siquiera ha dado tiempo para incumplir nada y, aun así, mantienen las manifestaciones para perjudicar a la gente, sin sentido», reprochó el mandatario municipal.
En relación con una de las principales reclamaciones del colectivo del transporte, la revisión del precio del rescate de licencias, el alcalde explicó que el Ayuntamiento ha encargado un nuevo informe técnico, como se acordó con representantes del sector. «Si el informe es favorable, no habrá inconveniente en estudiar y consensuar una actualización. Si no lo es, el Ayuntamiento no se saltará la legalidad porque lo pidan uno o 500 taxis», afirmó, precisando que dicho informe «estaba contratado desde antes de la reunión del día 16».
La narrativa del alcalde
Las declaraciones del alcalde se enmarcan en la línea de discurso que José Manuel Bermúdez ya expresó públicamente el pasado 30 de diciembre, después de la primera movilización que se desarrolló y colapsó en el corazón de Santa Cruz y que fue secundada por más de 400 taxis el 11 de diciembre. «Por no dar, no ha dado ni tiempo para incumplir nada, y aun así mantienen tres días de manifestaciones», incidió el alcalde chicharrero.
Ojeda: "Fue una amenaza, pero no estaba prevista"
El colectivo Élite Taxi, sector mayoritario en la Mesa del Taxi de Santa Cruz de Tenerife, mantiene la presión sobre las administraciones y ha anunciado una nueva concentración para el próximo día 26, la tercera en menos de un mes, en protesta por lo que consideran una gestión «ineficaz y perjudicial» del servicio público del taxi. La movilización se desarrollará de 10:00 a 13:00 horas y están llamados a secundarla 450 vehículos.
Sobre la nueva protesta que, incluso, divulgó Élite Taxis para hoy, el portavoz del colectivo, Miguel Ojeda, aseguró que inicialmente estaba prevista la reunión de la Mesa del Taxis este día, una fecha inapropiada. «Mis declaraciones fueron que si se mantenía haríamos una manifestación, pero fue más una amenaza porque ni siquiera se había presentado la solicitud para llevarla a cabo». Ojeda subraya que el sector mantiene su voluntad de diálogo, aunque advierte que las protestas continuarán si no hay avances.
Entre las principales reivindicaciones, Élite Taxi exige el cese inmediato de la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso. Denuncia el fallo en la actualización del rescate de licencias, los retrasos en el pago de subvenciones para vehículos PMR, la escasez de paradas de taxi, la falta de soluciones en grandes eventos y los incumplimientos de la ordenanza. También reclama al Cabildo compensaciones ante la gratuidad de las guaguas y al Gobierno de Canarias por el retraso de tres años en la actualización de tarifas.
