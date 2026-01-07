Bermúdez retrasa la Mesa del Taxi y evita el amago de protesta

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, reitera la posición firme del equipo de gobierno frente a las movilizaciones convocadas por Élite Taxi, colectivo al que responsabiliza de generar perjuicios directos a la ciudadanía y al tejido comercial de la capital.

Bermúdez confirmó que la Mesa del Taxi se celebrará el próximo lunes, una convocatoria que, según indicó, sigue siendo el espacio adecuado para canalizar las demandas del sector. El retraso de este órgano consultivo, aunque no vinculante, que se iba a reunir hoy es una oportunidad para intentar retomar el diálogo. Por ello, no suspende, sino que aplaza la concentración anunciada inicialmente para hoy en Tres de Mayo, aunque el portavoz de Élite Taxi, Miguel Ojeda, dijo ayer «que no sabía de dónde había salido esa información».

El regidor municipal insiste en que «si esta actitud de enfrentamiento sin sentido persiste en la directiva de Élite Taxi, serán ellos quienes perjudiquen el diálogo y nosotros obraremos en defensa de los vecinos y el servicio que deben prestar».

Tras la segunda concentración, celebrada el pasado viernes y que volvió a colapsar la avenida Tres de Mayo en menos de tres semanas, el regidor también advirtió que el Ayuntamiento no negociará bajo presión y reiteró que el Consistorio mantiene abiertos los cauces de diálogo institucional. «La manifestación del día 2 solo consiguió perjudicar a los vecinos y a los comercios», señaló Bermúdez. «Estamos y estaremos siempre abiertos al diálogo, pero no vamos a negociar con esa presión permanente de la directiva de Élite Taxi», subrayó.

El alcalde sostuvo que, desde la última reunión celebrada con el sector a mediados de diciembre, el Consistorio dio respuesta a las reivindicaciones planteadas, por lo que considera injustificada la continuidad de las protestas. «Ni siquiera ha dado tiempo para incumplir nada y, aun así, mantienen las manifestaciones para perjudicar a la gente, sin sentido», reprochó el mandatario municipal.

En relación con una de las principales reclamaciones del colectivo del transporte, la revisión del precio del rescate de licencias, el alcalde explicó que el Ayuntamiento ha encargado un nuevo informe técnico, como se acordó con representantes del sector. «Si el informe es favorable, no habrá inconveniente en estudiar y consensuar una actualización. Si no lo es, el Ayuntamiento no se saltará la legalidad porque lo pidan uno o 500 taxis», afirmó, precisando que dicho informe «estaba contratado desde antes de la reunión del día 16».

La narrativa del alcalde

Las declaraciones del alcalde se enmarcan en la línea de discurso que José Manuel Bermúdez ya expresó públicamente el pasado 30 de diciembre, después de la primera movilización que se desarrolló y colapsó en el corazón de Santa Cruz y que fue secundada por más de 400 taxis el 11 de diciembre. «Por no dar, no ha dado ni tiempo para incumplir nada, y aun así mantienen tres días de manifestaciones», incidió el alcalde chicharrero.