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Eclipse parcial de Luna en Tenerife un fotógrafo captura el fenómeno astronómico desde El Teide

Un fotográfo tinerfeño captura el máximo del eclipse parcial de Luna, de la madrugada del 28 de agosto, desde Las Cañadas del Parque Nacional del Teide.

El usuario @carlosmora_foto compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de cuatro fotografías del espectacular fenómeno astronómico que se pudo presenciar a las 3.30 en Canarias. Más información