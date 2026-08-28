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Eclipse parcial de Luna en Tenerife un fotógrafo captura el fenómeno astronómico desde El Teide

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Eclipse parcial de Luna en Tenerife un fotógrafo captura el fenómeno astronómico desde El Teide

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Un fotográfo tinerfeño captura el máximo del eclipse parcial de Luna, de la madrugada del 28 de agosto, desde Las Cañadas del Parque Nacional del Teide.

El usuario @carlosmora_foto compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de cuatro fotografías del espectacular fenómeno astronómico que se pudo presenciar a las 3.30 en Canarias. Más información

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