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Colas entre el transporte de viajeros a la salida del aeropuerto Tenerife Sur, este sábado

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Colas entre el transporte de viajeros a la salida del aeropuerto Tenerife Sur, este sábado

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Santa Cruz de Tenerife
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Nuevo caso de caos circulatorio en Tenerife, aunque esta vez no se trata de algunas de las autopistas de la isla, sino en el aeropuerto de Tenerife Sur. Las barreras de acceso instaladas por Aena en el parking de las guaguas del aeródromo tinerfeño, así como en Lanzarote, están generando un fuerte caos en la salida de los vehículos, con largos tiempos de espera y pasajeros que se ven obligado a permanecer al sol. Más información

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