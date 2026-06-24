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Trazado del tren del sur de Tenerife

Trazado del tren del sur de Tenerife

Arturo Jiménez / El Día

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Trazado del tren del sur de Tenerife

Arturo Jiménez

El Día

Santa Cruz de Tenerife
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El Cabildo de Tenerife y el gestor aeroportuario Aena firmarán próximamente un convenio estratégico clave para el futuro del transporte guiado en la isla. El acuerdo definirá el trazado definitivo del tren del Sur a su paso por el Aeropuerto Tenerife Sur (Reina Sofía) y establecerá las bases técnicas para la llegada del tranvía al Aeropuerto Tenerife Norte (Los Rodeos).

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