Andrés Gutiérrez / Arturo Jiménez

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El Cabildo de Tenerife solicita la condición de policía administrativa para los conductores de Titsa

El Cabildo de Tenerife solicita la condición de policía administrativa para los conductores de las guaguas de Titsa mediante una iniciativa que plantea reforzar la capacidad de actuación de los chóferes ante comportamientos incívicos, agresiones, alteraciones del orden, daños materiales, conflictos relacionados con títulos de transporte o incumplimientos de las normas de uso del servicio. Más información