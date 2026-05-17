Andrés Gutiérrez / El Día

Academia En Paralelo, baile urbano para más de 35 años

Tras varios años acompañando a sus hijos a diferentes campeonatos de danza urbana, un grupo de padres decidió experimentar en su propia piel lo que supone aprender una coreografía, enfrentarse a complicados estilos y pasos, y sentir la emoción de subirse a un escenario. Poco a poco se fueron sumando otros familiares, amantes del baile y noveleros para quienes la edad nunca fue un impedimento. La oportunidad se las brinda la academia En Paralelo Danza, con sede en Candelaria, La Laguna y pronto también en Santa Cruz, a la que acuden cada viernes, durante una hora y media, para convertirse en bailarines y dejar atrás las preocupaciones del día a día. El 3 de mayo hicieron historia. El grupo Premium de En Paralelo, es decir, el formado por mayores de 35 años, logró que Tenerife se hiciera, por primera vez, con una medalla nacional en esta categoría, tras conseguir el tercer puesto en el prestigioso campeonato Urban Display, celebrado en Barcelona.