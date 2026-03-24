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El Rosario acondiciona su litoral tras el paso de la borrasca Therese

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El Rosario acondiciona su litoral tras el paso de la borrasca Therese

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Santa Cruz de Tenerife
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El Rosario avanza en los trabajos de limpieza, reparación y acondicionamiento del litoral municipal tras los importantes daños ocasionados por el paso de la borrasca Therese, que afectó especialmente a distintas zonas costeras del municipio. Las actuaciones se concentran principalmente en Radazul y Tabaiba, con el objetivo de devolver estos espacios a condiciones óptimas para el uso ciudadano en las próximas semanas. Más información

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