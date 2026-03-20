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Parte del talud cede en la costa de La Caleta de Interián, en Garachico, por la borrasca Therese (Tenerife)

Parte del talud cede en la costa de La Caleta de Interián, en Garachico, por la borrasca Therese (Tenerife)

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Parte del talud cede en la costa de La Caleta de Interián, en Garachico, por la borrasca Therese (Tenerife)

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El mar y el viento de la borrasca Therese derrumban parte de un talud costero en el barrio de La Caleta de Interián, en Garachico. El Ayuntamiento de la Villa y Puerto explica que la parte derruida es de titularidad pública y hay un proyecto para reponerlo y garantizar el acceso peatonal. Más allá, hay una zona privada de cultivo que se encuentra abandonada. Más información

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