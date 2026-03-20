Parte del talud cede en la costa de La Caleta de Interián, en Garachico, por la borrasca Therese (Tenerife)
El mar y el viento de la borrasca Therese derrumban parte de un talud costero en el barrio de La Caleta de Interián, en Garachico. El Ayuntamiento de la Villa y Puerto explica que la parte derruida es de titularidad pública y hay un proyecto para reponerlo y garantizar el acceso peatonal. Más allá, hay una zona privada de cultivo que se encuentra abandonada. Más información
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