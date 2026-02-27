El Día

El Cabildo de Tenerife mantiene cerrados los accesos al Teide por la nieve

La nieve caída en la cima de Tenerife como consecuencia de la dana que afecta a todo el Archipiélago mantiene cerrados este viernes 27 de febrero de 2026 los accesos al Parque Nacional del Teide. Por esta razón, los vehículos no puede entrar al espacio protegido por la TF-24 (acceso por La Esperanza) y la TF-21 (por La Orotava) debido a la acumulación de hielo y nieve registrada durante la noche, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los equipos de intervención.