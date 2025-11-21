Arturo Jiménez

FEBODA 2025, la gran feria de las bodas y celebraciones

Un total de 70 empresas y 115 stands participaran en la décimo novena edición de la gran feria de las bodas y celebraciones FEBODA 2025, que se celebra en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife desde hoy, y hasta el domingo 23 de noviembre.