Arturo Jiménez

Simulacro de erupción volcánica en Tenerife, el primero de España

El simulacro de erupción volcánica desarrollado en Garachico durante este viernes 26 de septiembre está siendo lo más real posible. Miles de agentes y efectivos están interviniendo en la simulación que ha comenzado a las 8:00 horas. Una hora después, a las 9:00 horas, se recibió el mensaje de alerta en los móviles avisando del comienzo de la recreación del proceso eruptivo. Figurantes, alumnado de maquillaje o emergencias también han formado parte del ejercicio organizado por el Cabildo de Tenerife.