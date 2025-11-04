Europa Press

La serie ‘Camino a Arcadia’ llega el próximo 10 de noviembre con sus tres primeros episodios

William Levy y Paula Echevarría estrenan 'Camino a Arcadia', serie dirigida por Jorge Saavedra que llega a SkyShowtime el próximo lunes 10 de noviembre. En la ficción, Mateo, el personaje de Levy, empieza una nueva vida asumiendo una identidad falsa y tratando de dejar atrás los errores de su pasado que, no obstante, según apunta Echevarría, son precisamente "los que te hacen aprender".