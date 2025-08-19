Gloria Camila Ortega Mohedano vuelve a Honduras y acompañará de momento a Jessica Bueno en esta nueva edición de 'Supervivientes All Stars'. En plena polémica por la custodia de su sobrina y por las últimas informaciones que apuntan a una situación de frialdad hacia su novio Álvaro García por parte de varios miembros de la familia Ortega Cano, Gloria Camila ha indicado que se marcha ilusionada y comenta también que todo bien respecto a la salud de su tío Amador Mohedano quien reaparecía después de su ingreso hospitalario.