Arancha Palomino, pareja de Luis Lorenzo, ha dicho hoy en 'El programa de Ana Rosa' que "su tía no ha sido envenenada". Arancha ha ido al programa de Telecinco para contar su versión de los hechos. Ella y su marido son los principales sospechosos de la muerte de Isabel Suárez, tía de Arancha. Los forenses encontrado pruebas tras la autopsia de que Isabel habría sido envenenada. "Mi principal intención es que se aclare, colaborar con la justicia, se ha encargado un informe, hay un equipo de profesiones trabajando sobre ello para aclarar las dudas", ha señalado Arancha ante el resultado de las pruebas. "El propio informe no es concluyente, que es lo que me ha trasladado mi abogado. Sobre la teología homicida, tampoco se explican los motivos y porque se descarta la accidental", ha querido destacar Arancha tras conocer la autopsia de su tía.