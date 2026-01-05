¿Cuánto vale una Game Boy original de los 90 actualmente?

¿Has encontrado tu vieja Game Boy en el trastero o en un cajón y te preguntas si puedes sacarte un dinerillo? ¿O estás pensando en comprar una y no quieres pagar de más? Pues has llegado al sitio correcto, porque vamos a poner en orden ediciones y tiradas con precios orientativos para España. Hablamos de la Game Boy “original” de verdad, la DMG-01 gris y grande de la primera familia. Aquí no entran las vertientes Pocket, Color ni revisiones modernas.

Cuánto vale una Game Boy DMG-01 hoy en España

En el mercado internacional, una DMG-01 suelta y funcional se mueve alrededor de los 72 dólares, unos 61,42 euros, según el seguimiento de ventas de PriceCharting. En España, los anuncios más frecuentes para una DMG-01 “normal” suelen aparecer en rangos parecidos, con ejemplos de 60 y 80 euros en plataformas de compraventa.

Con eso en mente, una unidad suelta funcionando bien con una pantalla decente y la tapa de pilas, suele caer en torno de 60 a 100 euros. Por debajo de 60 euros suele haber algún “pero” habitual en líneas en pantalla, óxido en contactos, sonido flojo o tapa de pilas perdida.

Completa con caja y manuales

Aquí cambia la situación y gana mucho interés. El paquete completo sube porque la caja y el interior sobreviven peor que la consola. En PriceCharting, un modelo “completo” se marca alrededor de unos 250 dólares, unos 213,28 euros. En España, una DMG-01 completa y en óptimo estado de conservación suele moverse, de forma orientativa, en la franja de 200 a 300 euros, pero puede subir si la caja está especialmente bien conservada, sin roturas en el cartonaje y con todo presentado en sus plásticos originales.

Gameboy / .

Cuidado con las “completas” que no son originales

Un matiz importante, porque aquí es donde vienen los problemas. Hoy puedes comprar una caja de reemplazo con cartón interior y manual en castellano por 35,95 euros. Está bien para exposición, pero no es material de época. Eso significa que una consola suelta de 70 u 80€, más 35€ de la “caja nueva”, puede acabar vendiéndose como “completa” sin serlo a un precio muy superior. Así que, si vas a pagar el precio completo, pide fotos y presta atención a los detalles. Como recomendación, se suelen mirar pestañas y remates del cartón, además del tono de color interior, para distinguir originales de reproducciones. Pide foto de todo, de la caja por fuera, por dentro, del cartón interior, manuales y bolsas si las hay. No es una solución infalible, pero te puede servir para descubrir material fuera de lugar.

El problema de las consolas “restauradas”

Hay tiendas que venden DMG-01 restauradas con carcasas nuevas y piezas cambiadas, anunciando que la electrónica es original y la consola está revisada. Por ejemplo, hay packs de DMG-01 alrededor de 190 euros en tiendas retro. Eso no es necesariamente malo, de hecho, es lo más recomendable para jugar a día de hoy. Pero a nivel coleccionismo, el “original” y el “restaurado con piezas nuevas” no se pagan igual, así que conviene tenerlo presente.

Gameboy / .

Cuestión de euros

En resumen, con una DMG-01 suelta y funcional, lo normal es moverse en torno a 60-100 euros en España, con variación por su estado. Completa con caja, manuales y cartón interior, lo razonable suele saltar de 200 a 300 euros y más si está casi impoluta. Parece algo caro para una consola antigua, pero al ritmo que se revaloriza la tecnología en los últimos tiempos, quizá dentro de unos años te alegres de no haberla malvendido.