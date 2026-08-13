Lucía Feijoo Viera

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Detenido un hombre de 28 años como presunto autor del incendio de Huesca

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

El Seprona ha detenido a un hombre de 28 años por el incendio que se inició el lunes en las Peñas de Riglos (Huesca), y que ha obligado al desalojo de casi 600 personas de nueve municipios de la zona y del Camping Pirineos de Santa Cilia de Jaca. El fuego ha calcinado ya más de 6.000 hectáreas y ha obligado también a cortar la A-132 y la N-240 y ha movilizado a más de 500 operarios y 30 medios aéreos de todas las administraciones que están luchando contra el fuego en uno de los mayores despliegues del verano. Más información