Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeBañista fallecido en TenerifeIncendio en El SobradilloLos partidos del CD Tenerife en la TVCEscuela Humor LabTodos los datos del eclipse solar en CanariasActualidad de los incendios en España
instagramlinkedin
Así asaltaba comercios una banda en Tenerife: ocho detenidos y 34 delitos esclarecidos

Así asaltaba comercios una banda en Tenerife: ocho detenidos y 34 delitos esclarecidos

Lucía Feijoo Viera

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Así asaltaba comercios una banda en Tenerife: ocho detenidos y 34 delitos esclarecidos

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

La Guardia Civil, ha detenido a ocho personas pertenecientes a una organización criminal considerada la más activa de la isla de Tenerife dedicada a cometer robos con violencia e intimidación en establecimientos comerciales. A los detenidos se les atribuyen 34 hechos delictivos que incluyen robos con violencia e intimidación, robos con fuerza y sustracción de vehículos a motor. En la operación se han realizado cuatro registros domiciliarios, en los que fueron localizados numerosos efectos procedentes de los robos investigados, entre los que destacan joyas y tabaco, una placa identificativa de policía local, un arma simulada tipo subfusil, puños americanos, varios dispositivos táser, mazas, y llaves de vehículos de alquiler. A raíz de detectar los agentes un incremento de asaltos a estaciones de servicios, restaurantes y establecimientos comerciales de diferentes municipios de la Isla de Tenerife, se dio comienzo a la investigación. Estos hechos generaron una gran alarma social entre empresarios y comerciantes por la agresividad de los asaltantes. Tras cuatro meses de intensas investigaciones, se identificó a ocho integrantes del grupo y se pudo conocer su estructura interna y documentar su actividad delictiva.

TEMAS

Tracking Pixel Contents