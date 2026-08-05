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Un fallecido y dos heridos graves tras una explosión en una nave industrial en Salinetas, en Telde

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Un fallecido y dos heridos graves tras una explosión en una nave industrial en Salinetas, en Telde

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Las Palmas de Gran Canaria
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Un incidente registrado este miércoles en la zona de los tanques de combustible del polígono industrial de Salinetas, en Telde, ha dejado un fallecido y dos heridos graves, según el balance provisional difundido por el Ayuntamiento de Telde. En el lugar continúa desplegado un amplio dispositivo de emergencias. Más información.

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