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Un hombre mata a puñaladas a madre e hija en Mijas: descubrieron los cuerpos al sofocar un incendio

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Un hombre mata a puñaladas a madre e hija en Mijas: descubrieron los cuerpos al sofocar un incendio

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Dos mujeres, madre e hija, han sido halladas muertas en su vivienda de Las Lagunas en Mijas (Málaga) tras producirse un incendio. Al proceder al levantamiento de los cadáveres, se percataron de que las mujeres habían fallecido de forma violenta. Además, para hacer desaparecer pruebas, se había intentado quemar los dos cuerpos. Más información

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